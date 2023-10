SC St. Ruprecht kassiert deutliche Niederlage - Grafendorf gewinnt mit 4:0

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:32

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab blieb gegen USV KAGER Bau Grafendorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche.USV Grafendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC St. Ruprecht/R. einen klaren Erfolg.

Der Aufsteiger aus Grafendorf spielt eine gute Saison in der Unterliga Ost

Zur Pause war die Messe mit 3:0 gelesen

Grafendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rainer Figl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nikola Vidovic beförderte das Leder nach einem Standard zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (25.). Den Vorsprung von USV KAGER Bau Grafendorf ließ Oliver Konrad in der 31. Minute anwachsen.

Tor, Toor, Tooor für USV KAGER Bau Grafendorf zum 3:0 durch Konrad Oliver. Nach einem super Solo von Mathieu Glatz schiebt er eiskalt ein. Der Diktator, Ticker-Reporter

St. Ruprecht ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von USV Grafendorf.

Trainer Gerlitz hat weiterhin viel Arbeit in St.Ruprecht

Am Ende gewann die Truppe von Trainer Fuchs mit 4:0 - das war ein klare Ansage

Boris Vidovic legte nach einem Sololauf in der 58. Minute zum 4:0 für Grafendorf nach. Letztlich fuhr USV KAGER Bau Grafendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um Grafendorf und St.Ruprecht - so geht es nächste Woche weiter

Bei USV Grafendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Grafendorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. USV KAGER Bau Grafendorf verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Grafendorf weiter im Abstiegssog. Die formschwache Abwehr, die bis dato 28 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SC St. Ruprecht in dieser Saison. Nun mussten sich die Gäste schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage bleibt angespannt. Gegen Grafendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für USV KAGER Bau Grafendorf ist FC Pinggau-Friedberg (Samstag, 16:00 Uhr). SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab misst sich am selben Tag mit SV Gutenberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Robert Pretterhofer - Sportlicher Leiter Grafendorf

"Dieses Spiel ist eine Momentaufnahme und hat uns drei Punkte gebracht. Es gibt noch viel Arbeit für uns. Wir möchten genug Punkte haben um den Abstieg zu verhindern, das bleibt das Ziel!"

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Nikola Vidovic, Oliver Konrad, Adel Halilovic, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Rainer Figl



Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Matthias Glatz, Stefan Schöngrundner, Benjamin Haas, Bastian Konrad



Trainer: Franz Josef Fuchs

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Florian Habersatter, Florian Derler, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani - Marcus Karner, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Benjamin Tahiri



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Tobias Richard Mauthner, Mario Herbert Rosenfelder, Martin Weber, Cölestin Moosbacher



Trainer: Christian Gerlitz Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 4:0 (3:0)

58 Boris Vidovic 4:0

31 Oliver Konrad 3:0

25 Nikola Vidovic 2:0

4 Rainer Figl 1:0

