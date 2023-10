Grafendorf biegt Burgau deutlich - 4:1 für den Aufsteiger

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:55

In einem packenden Aufeinandertreffen zwischen dem USV KAGER Bau Grafendorf und dem SC Profi Max Burgau wurde den Zuschauern ein wahres Fußballfest geboten. Grafendorf, starker Aufsteiger, traf auf das Topteam Burgau, das zwischenzeitlich im Herbst die Tabellenspitze erklommen hatte. Trotz des regnerischen Wetters in den letzten Tagen, was den Platz tief werden ließ, boten beide Mannschaften eine beeindruckende Leistung vor knapp 200 Zuschauern in der Unterliga Ost.

Figl trifft kurz vor der Pause zum 2:1

Schiedsrichter Beganovic leitete die Partie, die von Beginn an intensiv geführt wurde. Und es dauerte nicht lange, bis die Fans Grund zum Jubeln hatten. Schon in der 11. Minute brachte Boris Vidovic Grafendorf mit 1:0 in Führung. Ein früher Treffer, der die Heimfans begeisterte.

Burgau ließ sich jedoch nicht beirren und erzielte durch Christoph Feiner in der 23. Minute den Ausgleich. Ein Elfmeter, nachdem der Grafendorfer Torhüter ein Foulspiel begangen hatte, sorgte für den Ausgleichstreffer. In der 45. Minute konnte Nikola Vidovic den Ball per Kopf auf Rainer Figl passen, der locker und lässig den Ball über die Linie schob - nun führfte die Fuchs Truppe.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem knappen 2:1-Vorsprung für Grafendorf. In der 45. Minute konnte Nikola Vidovic den Ball per Kopf auf Rainer Figl schieben, der locker und lässig den Ball über die Linie schob.

Am Ende steht ein 4:1 für den Aufsteiger

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit starteten beide Mannschaften entschlossen in die Partie. Doch Grafendorf sollte in dieser Halbzeit den Ton angeben. In der 63. Minute nutzte Adel Halilovic seine Chance und erzielte ein Freistoßtor, das Grafendorf mit 3:1 in Führung brachte. In der 82. Minute erhöhte Oliver Konrad nach einer vergebenen Chance auf 4:1. Ein anschließender Eckball fand seinen Kopf, und er brachte den Ball souverän im Netz unter.

Die Begegnung endete schließlich mit einem überragenden 4:1-Sieg für Grafendorf, das seine Heimstärke erneut unter Beweis stellte. Nach diesem beeindruckenden Auftritt ist Grafendorf nun Tabellenzweiter, während Burgau auf den vierten Platz abrutschte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der nächsten Woche stehen weitere spannende Spiele an: Burgau wird gegen Gutenberg antreten, während Grafendorf beim SVU Ilztal an den Start gehen wird. Danach folgt die Winterpause, in der sich die Teams erholen und für die zweite Hälfte der Saison vorbereiten werden. Es verspricht, eine aufregende Rückrunde zu werden. Aktuell klettert Grafendorf am Freitagabend auf den 2.Tabellenplatz, Burgau ist zwei Plätze dahinter.

Stimme zum Spiel

Robert Pretterhofer - Sportlicher Leiter Grafendorf

"Unser Ziel sind 25 Punkte in dieser Saison, damit steigt man nicht ab. Da sind wir jetzt nahe dran. Alles darüber ist für uns Luxus - wir sind ein Aufsteiger. Es macht mich aber schon stolz, dass unsere Mannschaft in der Unterliga so mitspielen kann. Jetzt wünschen wir uns noch einen schönen Abschluss im letzten Spiel."

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Michael Kopper, Nikola Vidovic, Oliver Konrad, Adel Halilovic, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Tobias Ringhofer, Rainer Figl



Ersatzspieler: Saer Diop, Stefan Schöngrundner, Benjamin Haas, Bastian Konrad, Matthias Glatz, Fabian Konrad



Trainer: Franz Josef Fuchs

SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Bruno Piskac, Lukas Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Tarik Sivic, Markus Trummer, Sebastian Schalk, Dominik Krammer, Erik Taucher, Ben Taucher



Trainer: Christoph Pomper Bericht Florian Kober

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.