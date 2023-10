SC St. Ruprecht schlägt Gutenberg im Kellerduell - Voit eröffnet Torreigen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 18:02

SC St. Ruprecht/Raab befindet sich nach dem klaren 3:0-Sieg beim Kellerduell gegen Gutenberg im Auftrieb. St. Ruprecht ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Gutenberg einen klaren Erfolg - die Tore fielen jedoch alle erst in der Schlussphase.

Platzverweis in der 57.Minute - St.Ruprecht in Überzahl

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Florian Hutter erwies Gutenberg einen Bärendienst, als er in der 57. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Somit war der Gastgeber weit über eine halbs Stunde mit einem Mann mehr auf dem Feld.

Nach siebzig Minuten führt die Gerlitz-Truppe

Mark Voit trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Tor, Toor, Tooor für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab zum 1:0 durch einen Kopfball von Mark Voit Michael H., Ticker-Reporter

Daniel Schlemmer erhöhte für SC die Hausherren auf 2:0 per Elfmeter (73.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marcus Karner, der das 3:0 aus Sicht der Heimmannschaft perfekt machte (89.). Letztlich hat SV Gutenberg den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, SC St. Ruprech bekam man in der Schlussphase das Fell über die Ohren gezogen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der drei Zähler machte St. Ruprecht im Klassement keinen Boden gut. Man bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Aber man spürt einen Aufwärtstrend. Der Aufsteiger erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Gutenberg weiter im Schlamassel. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst zehn Treffer markierte der Tabellenletzte – kein Team der Unterliga Ost ist schlechter. SV Gutenberg musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gutenberg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten im Moment ziemlich düster.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,55 Gegentreffer von St. Ruprecht stehen 2,45 bei SV Gutenberg gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Man möchte im Winter den Kader in der Defensive verstärken.

Am kommenden Samstag trifft SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab auf USC Rogner Bad Blumau, Gutenberg spielt tags zuvor gegen FC Pinggau-Friedberg.





Stimme zum Spiel

Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht

"Wir haben nun die Punkte im zweistelligen Bereich und das war mir wichtig. Wir schauen, dass wir in den letzten Runden noch Punkte holen und dann kommt schon die Winterpause. Wir müssen uns dann verstärken!"

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Marco Rosenberger, Florian Derler, Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marcus Karner, Martin Weber, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Markus Meier, Mario Herbert Rosenfelder, Philipp Rene Grabner, Florian Habersatter, Benjamin Tahiri, Ing. Christian Wolf



Trainer: Christian Gerlitz

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Marcel Roessl, Simon Harrer, Romeo Elias Krassnigg, Thomas Thier, Elias Jud, Nick Eisner



Trainer: Peter Reiter

Unterliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – SV Gutenberg, 3:0 (0:0)

89 Marcus Karner 3:0

73 Daniel Schlemmer 2:0

70 Mark Voit 1:0

