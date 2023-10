St.Ruprecht überrascht in Bad Blumau

In der Unterliga Ost ging es am letzten Spieltag hoch her, als der USC Rogner Bad Blumau auf den SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab traf. St. Ruprecht hatte in dieser Saison einen holprigen Start als Aufsteiger, fand jedoch immer besser in die Liga und konnte nach diesem Spiel bereits 14 Punkte sammeln. Bad Blumau hingegen spielte eine wechselhafte Saison und versuchte, sich in der Tabelle zu verbessern. Der Gast gewann 2:0.

Mark Voit traf zur Führung der Gäste

Führung für St.Ruprecht und Platzverweis für Rauer

Das Stadion war mit etwa 200 Zuschauern gut gefüllt, und die Fans erwarteten gespannt das Aufeinandertreffen der beiden Teams. Das Spiel begann intensiv und bereits in der 12. Minute sah Kapitän Sebastian Rauer von Bad Blumau die gelbe Karte, drei Minuten später auch Florian Lueger. Beide Mannschaften kämpften hart auf dem Platz, und in der 20. Minute hatte St. Ruprecht die Chance, einen Freistoß aus vielversprechender Position auszuführen. Der Ball traf jedoch nur die Latte.

Die Partie blieb hart umkämpft, und in der 29. Minute sah auch Mark Voit von St. Ruprecht die gelbe Karte. In der 31. Minute gelang St. Ruprecht der Durchbruch, als dann Mark Voit das erste Tor des Spiels erzielte. Die mitgereisten Fans auf der Seite von St. Ruprecht jubelten über die Führung ihres Teams. Kurz darauf erhielt dann auch Marco Rosenberger von St. Ruprecht eine gelbe Karte, was auf eine hitzige Stimmung auf dem Platz hinwies.

Die Situation verschärfte sich in der 36. Minute, als Sebastian Rauer von Bad Blumau nach einem gestreckten Bein die gelb-rote Karte sah und das Spielfeld verlassen musste. Bad Blumau musste fortan in Unterzahl agieren und ohne den planmäßigen Kapitän. Die erste Halbzeit endete mit einer 1:0-Führung für St. Ruprecht.

Entscheidung durch Tahiri kurz nach der Pause

In der zweiten Halbzeit zeigte sich St. Ruprecht erneut treffsicher und erhöhte in der 53. Minute durch Benjamin Tahiri auf 2:0. Dieser Treffer setzte Bad Blumau zusätzlich unter Druck.Trotzdem bemühte sich Bad Blumau um den Anschlusstreffer und erarbeitete sich einige Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

Am Ende behielt St. Ruprecht die Oberhand und gewann das Spiel mit 2:0. Mit diesem Sieg setzt St. Ruprecht seine aktuelle Erfolgsserie fort und konnte weitere wichtige Punkte sammeln. Bad Blumau hingegen muss weiterhin nach Konstanz in dieser Saison suchen.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und spannenden Momenten St. Ruprecht kann mit Selbstvertrauen in das nächsten Spiel gehen, während Bad Blumau nach Antworten sucht, um in der Tabelle aufzusteigen. Fußballfans dürfen sich auf weitere spannende Spiele in der Unterliga Ost freuen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

St.Ruprecht kletterte durch diesen Sieg auf den 10.Platz der Tabelle. Der Gastgeber ist nun an der elften Position in der Unterliga Ost. Zum Abschluss der Hinrunde empfängt die Gerlitz Truppe den SV Rohrbach. Bad Blumau tritt bei Pinggau-Friedberg an.

Bericht Florian Kober