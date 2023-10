SV Rohrbach bekommt Dämpfer - Pircha gewinnt 2:0

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 21:02

USV BT-Group Pircha behauptete sich mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenführer SV Schermann Erdbau Rohrbach. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Schermann Erdbau Rohrbach, die gegen die Paar Truppe etwas überraschend den Kürzeren zogen.

Pircha feiert nach dem Sieg in Rohrbach und spielt eine solide Saison in der ULO

Torlos ging es in die Pause vor knapp 200 Zuschauern

In der ersten Viertelstunde kam der Gastgeber durch Schermann und Besirevic zu ersten Gelegenheiten. Pircha antwortete mit zwei Distanzschüssen und man sah eine relativ ausgeglichene Partie. In der Schlussphase vor der Pause erhöhten die Gleisdorfer den Druck, konnten dies jedoch noch in keinen Treffer ummünzen. Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Kollmann trifft kurz vor Schluss zur Gästeführung

Rohrbach kam erholt aus der Pause und wollte die Führung.

stärkste Aktion im Spiel eingeleitet durch Lechner und Rujovic trifft von 5 Meter nur die Stange Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Es folgte ein offener Schlagabtausch und man sah auf beiden Seiten je ein Tor, das wegen Abseits nicht gegeben wurde. Thomas Kollmann brach für USV Pircha den Bann und markierte in der 88. Minute die Führung. Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte Roland Lechner von SV Rohrbach noch die Ampelkarte (89.) und wurde vom Platz geschickt.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Benjamin Hadzic für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte Pircha gegen Rohrbach einen 2:0 Sieg.

Gratulation an Pircha... es war ein kämpferischer Sieg... Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die gute Bilanz von SV Schermann Erdbau Rohrbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gastgeber bisher acht Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

USV BT-Group Pircha sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Rohrbach auf SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, USV Pircha spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen.

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Gabor Sipos, Stefan Schlögl, Moritz Teichert, Denis Besirevic, Peter Schermann, Gasper Trdan, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Marco Wieser, Roland Lechner (K), Enes Rujovic



Ersatzspieler: Peter Pfeifer , BEd, Jan Rosenzopf, Thomas Viktor Zingl, Mario Schieder



Trainer: Peter Pfeifer

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Patrick Gomboc, David Hofer (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer - Christian Almer, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann, Angelo Skof



Ersatzspieler: Zan Verdev, Mirza Ramic, Dominik Krenn, Abdelaziz Darouich, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USV BT-Group Pircha, 0:2 (0:0)

93 Benjamin Hadzic 0:2

88 Thomas Kollmann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.