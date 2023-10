USV Dechantskirchen filetiert Pöllauberg und gewinnt 6:2

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 21:35

Mit 2:6 verlor USV Pöllauberg am vergangenen Samstag deutlich gegen USV Dechantskirchen. Dechantskirchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen das Spörk Team einen Dreier.

Bis zur Pause sahen die 150 Zuschauer vier Tore

Pöllauberg ging in der elften Minute in Führung. Nach einer Flanke traf Matija Cakarun per Kopf für Pöllauberg. Daniel Putz schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (15./31.). Somit führte die Weinig Truppe mit 2:1.

Für das 3:1 von USV Dechantskirchen zeichnete Patrick Oswald verantwortlich (34.). In der Folge gab es noch kleinere Chancen auf beiden Seiten - es blieb bei den vier Toren. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Nach 68 Minuten führte der Gastgeber mit 6:1

Michael Fabry (46./68.) und Peter Jeitler (55.) erhöhten den Spielstand auf 6:1.

Tor, Toor, Tooor für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zum 5:1 Nr.16 Peter Jeitler er ist leider auch mit dem Tormann zusammengelaufen und liegt verletzt am Boden Axl_2009_15, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf USV Pöllauberg (92.). Am Ende kam Dechantskirchen gegen Pöllauberg zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für USV Dechantskirchen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat USV Pöllauberg derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Pöllauberg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Dechantskirchen setzte sich mit diesem Sieg von USV Pöllauberg ab und nimmt nun mit 19 Punkten den sechsten Rang ein, während Pöllauberg weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen bei USV BT-Group Pircha an, während USV Pöllauberg einen Tag später TuS Spitzer Engineering Vorau empfängt.

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Fabian Salmhofer, David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Patrick Hofer, Franz Zinggl



Trainer: Christian Weinig

Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Rainer Doppelhofer (K), Markus Dornhofer, Tomaz Podgorelec, Davor Rogac, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Jonas Schantl, Thomas Schloffer, Matija Cakarun



Ersatzspieler: Richard Bruchmann, Philipp Almbauer, Alexander Mayrhofer, Mario Schweighofer, Martin Höfler



Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USV Pöllauberg, 6:2 (3:1)

92 Matija Ä?akarun 6:2

68 Michael Fabry 6:1

55 Peter Jeitler 5:1

46 Michael Fabry 4:1

34 Patrick Oswald 3:1

31 Daniel Putz 2:1

15 Daniel Putz 1:1

11 Matija Cakarun

0:1

