St.Ruprecht startet mit drei Punkten bei Pinggau - Friedberg

Details Sonntag, 17. März 2024 16:07

St. Ruprecht errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Pinggau-Friedberg. Der Gastgeber hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert - zu einer Zeit als der Aufsteiger noch wenig Punkte einfuhr. Von Woche zu Woche funktionierte die Mannschaft im Herbst besser und nun feierte der junge Trainer Stefan Fiedler seinen Amtsantritt auf der Bank.

Debut gelungen - der Gast hat im Winter Christian Gerlitz verloren, nun leitet Stefan Fiedler das Training

Zunächst war es sehr ausgeglichen - zur Pause führte der Gast mit 2:0

Der Gastgeber hatte die erste große Chance durch einen platzierten Kopfball, wenige Augenblicke später fiel das erste Tor der Begegnung. Für den Führungstreffer von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab zeichnete Florian Derler verantwortlich (22.). Nach einem Freistoß traf er per Kopf für den Aufsteiger zur Gästeführung.

Der erst 17- jährige Kilian Hausleitner erhöhte für den Gast auf 2:0 (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Pinggau startet mit einer Nullrunde - St.Ruprecht gewinnt auswärts

Für das 3:0 von SC St. Ruprecht/R. sorgte Stefan Feiertag, der in Minute 70 mit einem Freistoß zur Stelle war. In der 73. Minute überwand FC Pinggau-Friedberg die Abwehr von St. Ruprecht und beförderte das Leder aus großer Distanz ins gegnerische Netz. Die zweite Halbzeit war arm an Chancen - die Teams neutralisierten sich weitgehend. Die Heimmannschaft wehrte sich tapfer - die Gäste standen nun kompakt in der Abwehr und suchten im Konter ihre Möglichkeiten.

Effektiver war jedoch definitiv das Gästeteam. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte St. Ruprecht/Raab einen dreifachen Punktgewinn gegen Pinggau-Friedberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Pinggau-Friedberg den neunten Platz in der Tabelle ein. Nur einmal ging der Gastgeber in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte St. Ruprecht im Klassement keinen Boden gut. In den letzten fünf Partien rief SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Auch wenn SC St. Ruprecht mit sechs Niederlagen seltener verlor, steht FC Pinggau-Friedberg mit 19 Punkten auf Platz neun und damit vor den Gästen. Beide Teams sind in der Tabelle näher aneinander gerückt.

Nächster Prüfstein für Pinggau-Friedberg ist der Tabellenführer SV Schermann Erdbau Rohrbach (Samstag, 16:00 Uhr). SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab misst sich am selben Tag mit SC Profi Max Burgau (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Stefan Fiedler - Trainer St.Ruprecht

"Es war mein Debut und es war ein Sieg. Für den Verein war das wichtig, weil wir damit ein Statement gesetzt haben. Wir haben das System ein wenig umgestellt, Voit spielt jetzt im offensiven Mittelfeld - das verändert sein Spiel und auch das von der Mannschaft. Nach diesem Matchverlauf war das für mich ein verdienter Sieg!"

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Manuel Dorner (K), Sebastian Benthe, Istvan Roth, Babikir Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Angelo Luef, Alexander Zugschwert



Ersatzspieler: Daniel Prenner, Manuel Pichlhöfer, Omer Babikir, Paul Andreas Simon, Patrick Dorfstetter, Michael Zingl



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Michael Stangl, Florian Derler, Xhoi Zhupani - Martin Weber, Stefan Feiertag, Kilian Hausleitner - Mark Voit, Sebastian Bloder (K), Benjamin Tahiri



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Mario Herbert Rosenfelder, Rene Nußbaumer, Alexander Mauthner, Rene Maitz, Cölestin Moosbacher



Trainer: Stefan Fiedler Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 1:3 (0:2)

73 Lukas Hoeller 1:3

70 Stefan Feiertag 0:3

33 Kilian Hausleitner 0:2

22 Florian Derler 0:1

Details

