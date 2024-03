USV Pircha bleibt nur der Ehrentreffer - Pischelsdorf gewinnt mit 4:1

Details Samstag, 23. März 2024 13:45

Mit SV Pischelsdorf und USV Pircha trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Pischelsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich nicht einig, dass der Sieger nur SV Wirtschaft Pischelsdorf heißen konnte - Pircha verkauft sich in dieser Saison bekanntlich immer wieder unter Wert. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich erneut diesen Eindruck. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Der Heimsieg fiel deutlich und verdient aus

Zur Pause führte der Aufstiegsaspirant mit 2:0

Die erste Gelegenheit hatte der Gast in diesem Spiel, jedoch konnte man den Ball nicht an Keeper Vtic vorbei ins Tor bringen - im Gegenzug traf die Waldl Truppe dann Aluminium. Es ging somit flott los in disem Unterliga - Kracher.

Jakob Hofer brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für SV Wirtschaft Pischelsdorf zum 1:0 Nr 12 Jakob Hofer schließt eiskalt ins kurze linke Eck ab - nach einer super Vorlage von Tödling Bernd Daniel Krämer, Ticker-Reporter

Der Gast war sichtlich geschockt und kassierte nur drei Minuten später bereits den zweiten Gegentreffer. In der 21. Minute erhöhte Marco Purkarthofer auf 2:0 für SV Wirtschaft Pischelsdorf - er zog einfach einmal trocken ab und erhöhte zu einer beruhigenden Führung. Der SVP hatte dann noch eine Gelegenheit, dann verflachte das Spiel ein wenig.

Die Hintermannschaft von Pircha ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

3:0 nur zwei Minuten nach der Pause - das war die Entscheidung

Mit dem 3:0 von Manuel Hacker für SV Pischelsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.), doch kam Pircha genau dann zu zwei guten Möglichkeiten. Nun folgten zahlreiche Chancen der Gastgeber

Das Heimteam baute den Vorsprung in der 60. Minute aus - wenn es aus dem Spiel nicht klappte, dann machte Tödling es per Freistoß. Es stand 4:0 - das war eindeutig.

Nach 73 Minuten beförderte USV BT-Group Pircha das Leder zum 1:4 per Elfmeter durch Darouich ins gegnerische Netz. Letztlich fuhr Pischelsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein schon im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Wirtschaft Pischelsdorf hat nach dem souveränen Erfolg über USV Pircha weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe der Gastgeberlehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 41 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von Pischelsdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Man erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Trotz der Schlappe behält Pircha den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat USV BT-Group Pircha derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Pischelsdorf auf USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, USV Pircha spielt tags zuvor gegen USV KAGER Bau Grafendorf.2

Stimme zum Spiel

Christian Waldl - Trainer Pischelsdorf

"Starker Auftritt meiner Mannschaft gegen einen spielstarken Gegner aus Pircha. Wir haben von Beginn an keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir das Spiel gewinnen möchten. Mit Fortdauer des Spiels haben wir uns immer mehr Spielanteile und Torchancen erarbeitet. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. Hinten haben wir wenig zugelassen und vorne ständig für Gefahr sorgen können."

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Florim Gashi, Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Manuel Hacker, Elias Schlenner



Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Nik Pintaric, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Manuel Artauf, Filip Zupanic



Trainer: Mag. Christian Waldl

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Patrick Gomboc, David Hofer (K), Florian Maurer - Christian Almer, Martin Kupfner, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann, Angelo Skof, Paul Sattler



Ersatzspieler: Patrick Königshofer, Dominik Krenn, Alexander Stößl, Abdelaziz Darouich, Sascha Petz, Benjamin Smajic



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – USV BT-Group Pircha, 4:1 (2:0)

73 Abdelaziz Darouich 4:1

60 Bernd Toedling 4:0

47 Manuel Hacker 3:0

21 Marco Purkarthofer 2:0

18 Jakob Hofer 1:0

Details

