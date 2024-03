Keeper Königshofer nach wenigen Minuten schwer verletzt - Pircha gewinnt mit 3:1 gegen Grafendorf

Details Freitag, 29. März 2024 23:09

Durch ein 3:1 holte sich USV Pircha in der Partie gegen USV Grafendorf drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pircha die Nase vorn. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Grafendorf letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte. Überschattet wurde das Match von einer schweren Schulterverletzung des Pircha Keepers Patrick Königshofer. Ligaportal wünscht gute Besserung und eine baldige Genesung!

Schnelle Führung der Gäste und ein unglücklicher Zusammenstoß

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Konrad traf in der zweiten Minute zur frühen Führung - nach einem Fehlpass in der Abwehr der Gastgeber reagierte der Torschütze blitzschnell und traf sicher zum 0:1.

Wenige Augenblicke später passierte es dann, der Pircha Keeper wollte eine gefährliche Situation klären und nach dieser endete sein Arbeitstag im Rettungswagen.

Das Spiel ist seit etwa 5 Minuten unterbrochen, da der Torwart der Gastgeber nach einem unglücklichen Zusammstoß mit dem flinken Flügelflitzer der Grafendorfer liegen blieb. Albert Tata, Ticker-Reporter

Für ihn wurde David Sitar nach fünf Minuten eingewechselt und der Ersatzkeeper machte seine Sache gut. Die Paar - Truppe war zunächst natürlich geschockt, konzentrierte sich jedoch auf das Spiel und wurde von Minute zu Minute stärker.

Benjamin Hadzic schockte Grafendorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für USV BT-Group Pircha (21./36.). Zunächst traf er aus dem Spiel, das zweite Tor resultierte aus einem Foulelfer, den Keeper Hofer verursacht hatte.

Der Grafendorf Goalie mit Traumparade, der Abraller ging ins Tor aber Abseits. Albert Tata, Ticker-Reporter

Paul Sattler versenkte die Kugel zum 3:1 für USV Pircha (39.) - dies nur wenige Minuten später und nach schönem Kombinationsfußball. Als Schiedsrichter Dr.Paier zur Pause pfiff, hatte Pircha das Spiel gedreht.

Keine weiteren Treffer nach der Pause

Nach dem Wechsel verwaltete der Gastgeber das Resultat über weite Strecken und es kam zu wenigen Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

So steht es um Pircha und Grafendorf - so geht es nächste Woche weiter

Pircha liegt im Klassement nun auf Rang vier. Die Gastgeber präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 41 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gleisdorfer. Das Team verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt USV Grafendorf den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Aufsteiger derzeit auf dem Konto.

USV KAGER Bau Grafendorf steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Pircha mit aktuell 27 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Die Saison ist noch lang und man weiß, dass dieses Team in der 2. Saisonhälfte gerne an Leistung zulegt.

Am kommenden Samstag trifft USV BT-Group Pircha auf SV Gutenberg, USV Grafendorf spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen.

Stimme zum Spiel

Christian Eggenreich - SV Pircha

"Die Verletzung war natürlich ein Schock für uns - wir haben uns trotzdem erfangen und das Spiel souverän nach Hause gespielt. Ein großes Kompliment an das Team. Bemerkenswert, dass beide Teams alle Ersatzspieler eingesetzt haben!"

Aufstellungen: USV BT-GROUP Pircha: Patrick Königshofer - Patrick Gomboc, David Hofer (K), Benjamin Smajic - Christian Almer, Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic - Thomas Kollmann, Angelo Skof, Paul Sattler



Ersatzspieler: David Sitar, Lorenz Gumpold, Dominik Krenn, Alexander Stößl, Abdelaziz Darouich, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Nikola Vidovic, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad, Rainer Figl



Ersatzspieler: Saer Diop, Bas Yannic Oomens, Stefan Schöngrundner, Matthias Glatz, Benjamin Haas, Bastian Konrad



Trainer: Franz Josef Fuch Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – USV KAGER Bau Grafendorf, 3:1 (3:1)

39 Paul Sattler 3:1

36 Benjamin Hadzic 2:1

21 Benjamin Hadzic 1:1

2 Fabian Konrad 0:1

