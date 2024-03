Pinggau gewinnt in Burgau - drei Platzverweise und fünf Tore

Details Samstag, 30. März 2024 18:11

Die Differenz von einem Treffer brachte FC Pinggau-Friedberg gegen SC Profi Max Burgau den Dreier. Das Match endete mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Pinggau-Friedberg hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Nach dem Spiel feierte man in Burgau drei Punkte - Pinggau - Friedberg ging als Sieger vor 200 Zuschauern vom Platz

Schnelle Führung für die Gäste - dann der Ausgleich für Burgau

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Istvan Roth markierte in der vierten Minute die Führung - perfekt passte sein Abschluss in die kurze Ecke. In der Folge trat der Gstgeber weiter beherzt auf, aber Burgau setzte das nächste Zeichen und traf die Stange.

Kurze Zeit später war es dann so weit: Lukas Kummer ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SC Burgau. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lukas Höller zur Führung der Gäste (45.) - sicher wirkte die Abwehr der Gastgeber in dieser Situation nicht. Mit einem Tor Vorsprung für FC Pinggau-Friedberg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Es wurde ruppig am Karsamstag und am Ende gewinnt die Gastmannschaft

In der 56. Minute erhielt Franjo Pintaric die Gelb-Rote Karte, sodass SC Profi Max Burgau fortan in Unterzahl agieren musste. Für das zweite Tor des Heimteams war Janik Laschet verantwortlich, der in der 61. Minute mit einem abgefälschten Schuss das 2:2 besorgte. Für Sebastian Benthe von Pinggau-Friedberg war die Partie in der 62. Minute nach einer Notbremse vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit.

Graf als Matchwinner in einer starken Mannschaft

Stefan Graf versenkte die Kugel mit einem perfekten Kopfball zum 3:2 (75.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Erik Taucher von SC Burgau wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (80.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Pinggau-Friedberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt SC Profi Max Burgau den sechsten Platz in der Tabelle ein. Mit dem Gewinnen tut sich SC Burgau weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb. Das bedeutet im Frühjahr noch keinen vollen Punktgewinn für die Pomper Truppe.

FC Pinggau-Friedberg machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

SC Profi Max Burgau hat nächste Woche SV Schermann Erdbau Rohrbach zu Gast. Nächsten Freitag (19:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Pinggau-Friedberg mit SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Lechner - Trainer Pinggau - Friedberg

"Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen - verdient in Führung gegangen. Wir haben es verabsäumt das 2:0 zu erzielen, dann fiel der Ausgleich. Später dann wurde es ein Kampfspiel - ich war mir zu jeder Zeit sicher, dass wir die drei Punkte holen und so kam es dann auch. Ich bin stoz auf den Willen und den Kampfgeist meiner Mannschaft!"

Aufstellungen SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Sebastian Schalk, Bruno Piskac, Lukas Kummer, Ben Taucher -



Ersatzspieler: Istvan Balla, Sebastian Fritz, Dominik Krammer, Erik Taucher, Mateo Supljika



Trainer: Christoph Pomper

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Manuel Dorner (K), Sebastian Benthe, Istvan Roth, Babikir Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher, Alexander Schmutzer



Ersatzspieler: Daniel Prenner, David Nagl, Florian Glatzl, Paul Andreas Simon, Angelo Luef, Patrick Dorfstetter



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – FC Pinggau-Friedberg, 2:3 (1:2)

75 Stefan Graf 2:3

61 Janik Laschet 2:2

45 Lukas Hoeller 1:2

33 Lukas Kummer 1:1

4 Istvan Roth 0:1

Details

