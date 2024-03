Pöllauberg holt wichtigen Sieg gegen Gutenberg - Ostermann: "Wenn man die Tore nicht macht, verliert man eben!"

Details Donnerstag, 28. März 2024 22:37

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das USV Pöllauberg mit 2:1 gegen SV Gutenberg gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Pöllauberg. Das Hinspiel hatte im Herbst beim 1:1 keinen Sieger gefunden. Der Gast kam mit diesem Erfolg ein weiteres Stück heraus aus dem Abstiegskampf.

Nach dem Spiel feierte man drei Punkte in Pöllauberg

Torlos ging es in die Halbzeitpause

Das Spiel begann ohne große Chancen bei kühlem Frühjahrswetter. Richtig erwärmen konnte das Spielgeschehen auf dem Platz die 150 Zuschauer nicht wirklich. Gutenberg versuchte unter dem neuen Trainer Ostermann das Spiel zu machen und hatte auch einige klare Torchancen.

Erst kurz vor der Pause kam die Spörk - Truppe zu einer ersten Gelegenheit. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als Schiedsrichter Mestrovic zum Pausentee bat.

Die Tore fielen in der Schlussphase - Pöllauberg holt sich die Punkte

Es änderte sich nach der Pause wenig - man sah kaum Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase konnte der Gastgeber erste Akzente setzen. Die bis dahin größte Möglichkeit hatte dann jedoch die Ostermann - Truppe in der 74.Minute:

Riesenchance vom 7ner der Gutenberger von 1m - aber der ball geht daneben Hofer, Ticker-Reporter

Fabian Bauer hatte es in dieser Situation geschafft den Ball aus nächster Nähe nicht zur Führung unterzubringen.

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Laszlo Szabolcs Gemes mit seinem Treffer für USV Pöllauberg die turbulente Schlussphase einläutete (82.) - nach einem langen Ball in die Gefahrenzone passte die Zuordnung nicht und der Torschütze traf platziert in die lange Ecke.

Dominik Maierhofer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 89 Minuten auf 2:0 - ein Corner und der daraus folgende Treffer brachte die Hausherren auf die Siegerstraße.

In der Nachspielzeit (93.) gelang Fabian Bauer der Anschlusstreffer für Gutenberg - zu mehr reichte es nicht mehr. Schließlich sprang für Pöllauberg gegen SV Gutenberg ein wichtiger Dreier heraus.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Man verstärkte sich im Winter und möchte so schnell wie möglich aus dem dem Abstiegskampf entschwinden

USV Pöllauberg macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position elf. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Pöllauberg derzeit auf dem Konto. Man arbeitet sich aus dem Keller der Tabelle heraus.

Mit 43 Gegentreffern ist Gutenberg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich sieben Zählern aus 15 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 17 Treffern stellt SV Gutenberg den harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Das Team musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Truppe insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gutenberg hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag tritt USV Pöllauberg bei USC Rogner Bad Blumau an, während SV Gutenberg einen Tag später USV BT-Group Pircha empfängt. Davor tritt Gutenberg noch zum Nachtrag gegen Groß Steinbach an.

Stimme zum Spiel

Werner Ostermann - Trainer Gutenberg

"Wenn man seine Chancen nicht verwertet und dann die Gegentore bekommt, dann verliert man eben. Das sehe ich ganz realistisch. Am Montag geht es mit dem Nachtrag schon weiter - da haben wir kaum Zeit nachzudenken. Die Chancenverwertung ist das Problem der Mannschaft und daran werden wir arbeiten!"

Aufstellungen Pöllauberg: Julian Scherf, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Laszlo Szabolcs Gemes, Lukas Vogl, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence



Ersatzspieler: Markus Dornhofer, Thomas Wiesenhofer, Alexander Mayrhofer, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer



Trainer: Wolfgang Spörk

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Romeo Elias Krassnigg, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Thomas Thier, Florian Hutter, Florian Wagner, Julian Reiter, Michael Gehring, Kilian Harrer (K)



Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Jonas Siegl, Tobias Wiener, Elias Jud, Nick Eisner, Fabian Mußbacher



Trainer: Werner Ostermann Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – SV Gutenberg, 2:1 (0:0)

93 Fabian Bauer 2:1

89 Dominik Maierhofer 2:0

82 Laszlo Szabolcs Gemes 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.