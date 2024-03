Schermann beschert SV Rohrbach den dritten Sieg in Folge - vier Tore des Stürmers gegen Vorau

Details Sonntag, 31. März 2024 14:51

SV Schermann Erdbau Rohrbach setzte sich standesgemäß gegen TuS Spitzer Engineering Vorau mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Rohrbach kassierte Tus Vorau eine deutliche Niederlage. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet. Man des Tages war zweifelsohne der Stürmer der Gastgeber.

Peter Schermann sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 aus der Perspektive von Rohrbach

In der 5.Minute traf Schermann mit einem strammen Schuss aus knapp 15 Metern satt in das das von Keeper Koller gehütete Tor. Zehn Minuten später überraschte er den Goalie mit einem Weitschuss aus großer Distanz und erhöhte dann in der 23. Minute auf 3:0 für den Tabellenführer vor 250 Zuschauern.

Damit war das Spiel entschieden - man konnte sich auf Bier und Ostereier in der Kantine und auf der Tribüne konzentrieren. Bis zur Pause hielt die Defensive von Vorau dicht, sodass sich der Vorsprung von SV Schermann Erdbau Rohrbach nicht weiter vergrößerte.

Am Ende wurde es ein Viererpack für den Torjäger, alle Tore Schermann - 4:0

Nach der Pause spielte der Aufstiegsaspirant seine Partie souverän herunter, ließ kaum Torchancen zu und war zu jeder Zeit die bestimmende Mannschaft auf dem Platz. Vorau verteidigte tapfer weiter und bis kurz vor Schluß hielt die Abwehr nun. Kurz vor dem Ende war es dann doch noch so weit: Schermann führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:0 war er nun viermal an diesem Tag erfolgreich (89.).

Letztlich feierte SV Rohrbach gegen TuS Spitzer Engineering Vorau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg - man ist bereits in Form, oder anders gesagt: man macht dort weiter, wo man im Herbst aufgehört hat.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Rohrbach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Beim Ligaprimus greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 18 Gegentoren stellt der Gastgeber die beste Defensive der Unterliga Ost. Die Saisonbilanz des Teams sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte SV Rohrbach lediglich drei Niederlagen ein. Man ist seit vier Spielen unbezwungen.

Tus Vorau befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach weiter im Abstiegssog. Vorau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 38 Gegentore verdauen musste. Der Gast musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Team insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SV Rohrbach hat die Krise von Tus Vorau verschärft. Vorau musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen - keine Punkte im Frühjahr!

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt Rohrbach bei SC Profi Max Burgau an, schon einen Tag vorher muss TuS Spitzer Engineering Vorau seine Hausaufgaben bei SV Wirtschaft Pischelsdorf erledigen.

Stimme zum Spiel

Michael Halwachs - SV Rohrbach

"Großes Lob an die Jungs für die tollen Leistungen in der Rückrunde. Wir haben in den bisher gespielten Partien kaum Torchancen zugelassen bzw. unsere Chancen endlich in Tore umgemünzt."

Aufstellungen

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Daniel Reiterer, Fabian Kottuscheck, Roland Lechner, Enes Rujovic



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Stefan Schlögl, Moritz Teichert, Marcel Storer, Jan Rosenzopf, Kevin Jürgen Bonstingl



Trainer: Peter Pfeifer

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Daniel Koller, Mathias Kolb, Christian Schneeberger, Jonas Posch, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Manuel Schöngrundner, Jan-Peter Schöngrundner, Jan Luca Hofer, Mark Megyesi



Ersatzspieler: Sebastian Rainer Lang, Thomas Ebner, Michael Scherbichler, Johannes Stachl



Trainer: Andreas Waloschek Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – TuS Spitzer Engineering Vorau, 4:0 (3:0)

89 Peter Schermann 4:0

23 Peter Schermann 3:0

16 Peter Schermann 2:0

5 Peter Schermann 1:0

