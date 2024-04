Kaltenbacher ist in der Nachspielzeit zur Stelle- Pinggau holt einen Punkt gegen Ilztal

Details Sonntag, 07. April 2024 00:41

Das Spiel vom Freitag zwischen FC Pinggau-Friedberg und SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal endete mit einem 1:1-Remis. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Pinggau-Friedberg vom Favoriten. Das Hinspiel hatte für SVU Ilztal ebenso mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Ilztal spielt eine starke Saison - holte am Wochende aber nur einen Punkt bei Pinggau - Friedberg

Torlos ging es in die Umkleiden - Chancen gab es jedoch schon vor der Pause

Ilztal ging als Favorit in diese Partie und hatte nach einer Viertelstunde die erste große Gelegenheit - David Kulmer vergab aus kurzer Entfernung. Der Kapitän hatte in der Folge zwei weitere Chancen, es blieb jedoch beim torlosen Unentschieden.

Aus dem Nichts -Stangenschuss Pinggau Neutral 9, Ticker-Reporter

Das war zugleich die größte Möglichkeit der Gastegeber - danach verflachte das Spiel bis zur Pause. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Eigentor und der Schlussakkord in der Nachspielzeit

Manuel Dorner, der Kapitän der Gastgeber vergab dann eine gute Möglichkeit und nur wenige Minuten später führte der Gast in Pinggau.

In der 65. Minute lenkte Alexander Zugschwert den Ball zugunsten von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal ins eigene Netz. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatte Kulmer die Gelegenheit mit dem 2:0 alles klar zu machen - es war aber irgendwie nicht der Tag des sonst so zuverlässigen Kapitäns. Nun drehte Pinggau auf und kam in der Endphase zu zwei weiteren Toraktionen, die aber beide nichts einbrachten.

Für Pinggau-Friedberg avancierte Daniel Kaltenbacher zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (94.) doch noch den Ausgleich erzielte - Keeper Wenig sah bei dieser Aktion unglücklich aus. Am Schluss sicherte sich FC Pinggau-Friedberg gegen SVU Ilztal einen Zähler - für beide Teams wäre an diesem Abend nach den Möglichkeiten mehr drin gewesen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Pinggau-Friedberg führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Pinggau auch nur ein Sieg in fünf Partien - der Punktgewinn ist jedoch ein moralisch wichtiger.

Sicherlich ist das Ergebnis für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Man weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von SVU Ilztal fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Am kommenden Samstag tritt FC Pinggau-Friedberg bei Union Gross Steinbach an, während SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal einen Tag zuvor SC Profi Max Burgau empfängt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Lechner

"Ilztal im Glück - für mich sah das so aus: Sieg von uns wäre verdient gewesen!"

Aufstellungen: Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Manuel Dorner (K), Istvan Roth, Babikir Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher, Alexander Zugschwert, Alexander Schmutzer



Ersatzspieler: Daniel Prenner, Florian Glatzl, Paul Andreas Simon, Angelo Luef, Patrick Dorfstetter, Ben Mayrhofer



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

Ilztal: Robert Wenig - Julian Höfler, Rene Flatschacher, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Haris Causevic, Marco Schmallegger, Lukas Pertl - Bernhard Koller, Marco Klamminger



Ersatzspieler: Markus Lipp, Jonas-Valentin Schnur, Fabio Pregartner, Dominik Jakob, Jens Hölzl, Benjamin Spreitzhofer



Trainer: Marcus Bruckner Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 1:1 (0:0)

94 Daniel Kaltenbacher 1:1

65 Eigentor durch Alexander Zugschwert 0:1

