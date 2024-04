SVU Ilztal seit acht Spielen ohne Pleite – Überzeugender 4:0-Sieg - Krise von SC Burgau geht weiter

Details Sonntag, 14. April 2024 15:47

Der SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal setzte seine eindrucksvolle Serie fort, indem er den SC Profi Max Burgau mit einem souveränen 4:0-Sieg besiegte. 2:2 trennten sich die Teams im Herbst im Hinspiel.

Robert Wenig hielt die Null im Spiel gegen Burgau - der Keeper musste in dieser Saison erst 19 Tore hinnehmen!

Führung nach dem ersten Corner - knappes 1:0 zur Pause - Burgau durchwegs mit Chancen

Bereits zu Beginn des Spiels zeigte Ilztal seine Entschlossenheit, als sie nach wenigen Sekunden durch einen Eckball in Führung gingen. Heiko Hölzl drehte den Ball präzise in die Mitte und brachte das Netz zum Zappeln brachte - der Schiedsrichter wertete den Treffer als direkt verwandeten Corner. So war es auch, Dominik Jakob hatte den Ball tatsächlich nicht berührt.

Die Führung gab Ilztal frühzeitig Selbstvertrauen, während Burgau versuchte, zurückzuschlagen, aber zunächst keine klaren Torchancen kreieren konnte. Ilztal behielt die Kontrolle über das Spiel und zeigte sich weiterhin gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Trotz einiger vielversprechender Angriffe seitens Burgaus blieb Ilztal stabil in der Defensive und ließ keine Gegentore zu. SC Profi Max Burgau war gewillt auszugleichen, kam zu zwei guten Möglichkeiten vor der Pause - es änderte sich nichts am Spielstand.

Die erste Halbzeit endete mit der knappen Führung für Ilztal. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Schmallegger eine große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel.

Nach dem Seitenwechsel rollte der Zug über Burgau hinweg

In der zweiten Halbzeit verstärkte Ilztal seinen Druck und belohnte sich in der 56. Minute mit einem weiteren Treffer. Marco Klamminger brach durch die Abwehr von Burgau und spielte einen Doppelpass mit Schmallegger, bevor er den Ball eiskalt im Netz versenkte.

Burgau kämpfte tapfer, um dem Spiel eine Wende zu geben, aber Ilztal blieb unerbittlich und zeigte weiterhin eine starke Leistung. In der 72. Minute erhöhte Ilztal seinen Vorsprung auf 3:0, als David Kulmer den Ball mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck schickte.

Kurz vor Schluss setzte Ilztal den Schlusspunkt zum 4:0-Sieg, als Spreitzhofer nach einem perfekten Zuspiel von Koller den Ball ins Netz schoss. Ein weiterer Sieg für Ilztal, der nicht nur ihre beeindruckende Serie fortsetzt, sondern auch ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Tabelle unterstreicht. Burgau spielte in dieser Partie aktiv mit, verkaufte sich unter Wert.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SVU Ilztal in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 19 Gegentore zugelassen hat. SVU Ilztal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

SC Profi Max Burgau führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 25 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SC Burgau momentan auf dem Konto.

SC Profi Max Burgau musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zu besiegen.

Am kommenden Freitag trifft SVU Ilztal auf SV Schermann Erdbau Rohrbach, SC Burgau spielt tags darauf gegen Union Gross Steinbach.

Stimme zum Spiel

Marcus Bruckner - Trainer Ilztal

"Zunächst möchte ich feststellen, dass dieser Sieg schon hoch ausgefallen ist. Das schaut bei 4:0 so aus als ob Burgau komplett unterlegen war - das stimmt so nicht. Das ist eine gute Mannschaft, ab dem 2:0 war das Spiel dann entschieden, aber wenn die vor der Pause den Ausgleich machen, schaut es anders aus. Wir haben konzentriert gespielt und freuen uns nun auf das Duell um die Tabellenspitze in der nächsten Woche. Ich möchte die Leistung von David Kulmer hervorheben, er ist ein Vorbild, beschäftigt die Gegner!"

Aufstellungen: Ilztal: Robert Wenig - Jens Hölzl, Rene Flatschacher, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger - Dominik Jakob, Marco Klamminger



Ersatzspieler: Markus Lipp, Bernhard Koller, Marcel Gußmack, Fabio Pregartner, Benjamin Spreitzhofer, Lukas Pertl



Trainer: Marcus Bruckner

SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric, Tobias Kirisits - Fabian Fuchs, Janik Laschet, Bruno Piskac, Lukas Kummer, Mateo Supljika, Ben Taucher -



Ersatzspieler: Istvan Balla, Sebastian Fritz, Dominik Krammer, David Kummer



Trainer: Christoph Pomper

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SC Profi Max Burgau, 4:0 (1:0)

88 Benjamin Spreitzhofer 4:0

72 David Kulmer 3:0

56 Marco Klamminger 2:0

2 Heiko Hölzl 1:0

