Tabellenführer Rohrbach geht unter: SV Ilztal übernimmt die Spitze

SV Schermann Erdbau Rohrbach ging mit 2:6 gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SVU Ilztal als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel im Herbst wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit SV Rohrbach beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Ilztal feiert seit dem Sommer reichlich Siege - mittlerweile ist man seit neun Spielen unbesiegt

Spitzenfußball in der Unterliga Ost

In diesem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen erlebten die 300 Zuschauer ein Fußballspektakel - die Bühne war bereit für ein mitreißendes Spiel, als Schiedsrichter Lamb das Spiel startete.

Ilztal drängte in der ersten Minute bereits nach vorne, doch ein Kopfball landete über dem Tor. Die ersten Minuten zeigten ein ausgeglichenes Spiel, doch in der 13. Minute gelang Ilztal durch einen präzisen Schuss von David Kulmer die Führung. Ein Tor, das die Heimfans jubeln ließ, obwohl das Spiel größtenteils im Mittelfeld stattfand.

Kurz darauf bot sich Ilztal eine Topchance durch Klamminger, doch sein Kopfball wurde vom aufmerksamen Torhüter Siedl von Rohrbach vereitelt. Dennoch blieb Ilztal am Drücker und hatte weitere Gelegenheiten, das Ergebnis auszubauen. In der 21. Minute gab es dann einen Elfmeter für Rohrbach, den Peter Schermann souverän verwandelte, womit Rohrbach überraschend ausglich.

Das Spiel blieb hart umkämpft, doch in der 45. Minute gelang Ilztal erneut die Führung durch einen Traumtreffer von Jakob Dominik. Trotz des 2:1-Rückstands zeigte Rohrbach kämpferischen Einsatz und drängte auf den Ausgleich.

Nach der Pause nahm der Gastgeber den Tabellenführer auseinander

Die zweite Halbzeit begann mit unveränderten Mannschaften, doch Ilztal drückte weiter aufs Tempo.In der 50. Minute bot sich Teichert eine gute Chance, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel - das wäre der Ausgleich gewesen.

In der 54. Minute sorgte ein umstrittenes Tor von Marco Klamminger für die erneute Führung von Ilztal. Trotz vehementer Proteste der Rohrbacher wurde das Tor gegeben. Nun führte der Gastgeber mit 3:1. In der 58. Minute profitierte Ilztal von einem Fehler von Siedl, was zu einem weiteren Treffer führte. Nach diesem ersten Treffer markierte Marco Schmallegger wenig später seinen zweiten Treffer (63.) - es stand nun 5:1 - wer hätte das gedacht?

Trotz eines Anschlusstreffers von Storer in der 79. Minute gelang es Rohrbach nicht, das Spiel zu drehen. Ilztal erzielte noch ein weitere Tores durch Koller und beendete das Spiel mit einem überzeugenden 6:2-Sieg. Mit diesem Sieg übernahm der SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal die Tabellenführung, während Rohrbach nun nur noch auf dem dritten Platz steht.

So steht es um beide Teams

Die errungenen drei Zähler gingen für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung von SVU Ilztal funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 59-mal zu. Neun Spiele ist es her, dass SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Lage von Rohrbach bleibt momentan angespannt. Gegen SVU Ilztal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben - dies mit 4:12 Toren!

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:00 Uhr, bei Union Gross Steinbach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Schermann Erdbau Rohrbach USV KAGER Bau Grafendorf.

Stimme zum Spiel

Peter Pfeifer - Trainer Rohrbach

"Ich finde, dass wir nach dem 0:1 wieder sehr gut ins Spiel gefunden haben.

Bis zur 55. Minute war es ein offenes Spiel.

Leider hat uns das 1:3 komplett aus der Bahn geworfen.

Somit ein hochverdienter Sieg für Ilztal!"

Aufstellungen: Ilztal: Robert Wenig - Julian Höfler, Jens Hölzl, Rene Flatschacher, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Marco Schmallegger - Dominik Jakob, Marco Klamminger



Ersatzspieler: Markus Lipp, Bernhard Koller, Jonas-Valentin Schnur, Stefan Romen, Lukas Pertl, David Windhaber



Trainer: Marcus Bruckner

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Gasper Trdan, Moritz Teichert, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Roland Lechner, Enes Rujovic, Marco Wieser



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Marcel Storer, Jan Rosenzopf, Fabian Kottuscheck, Lukas Gleichweit, Kevin Jürgen Bonstingl



Trainer: Peter Pfeifer

Unterliga Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 6:2 (2:1)

83 Bernhard Koller 6:2

77 Marcel Storer 5:2

63 Marco Schmallegger 5:1

56 Marco Schmallegger 4:1

54 Marco Klamminger 3:1

43 Dominik Jakob 2:1

16 Peter Schermann 1:1

10 David Kulmer 1:0

