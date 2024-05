St. Ruprecht schickt Gutenberg in die Gebietsliga - 2:0 vor 250 Zuschauern

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:15

In einem umkämpften Spiel in der 24. Runde der Unterliga Ost setzte sich SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab mit einem 2:0 gegen SV Gutenberg durch. Bereits zu Beginn des Spiels zeigte St. Ruprecht/R. ihre Stärke, was schließlich in einer frühen Führung und einem späteren Treffer durch Alexander Mauthner mündete. Für Gutenberg bedeutete diese Niederlage den bitteren Abstieg. Am Anfang der Woche wurde Erich Klug als neuer Trainer vorgestellt - dieser plant bereits für die Gebietsliga, die Chance für den Klassnerhalt war ohnedies nur noch sehr klein.

Mark Voit zeigte sich am Freitagabend in bestechender Form

Früher Führungstreffer schockt Gutenberg - kein guter Beginn für Trainer Klug

Das Spiel begann mit hohem Druck von SC St. Ruprecht/R., die bereits in der dritten Minute durch einen exzellent ausgeführten Eckball von Mark Voit die Führung erlangten. Sebastian Bloder nutzte diese Gelegenheit und köpfte den Ball gekonnt ins Netz. Dieses frühe Tor setzte SV Gutenberg unter Zugzwang, doch trotz zahlreicher Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Mehrere Versuche, darunter ein gefährlicher Kopfball von Fabian Mußbacher und ein Freistoß von Julian Reiter, verfehlten knapp ihr Ziel.

Die Heimmannschaft drückte weiter auf den Ausgleich, doch ihre Anstrengungen wurden nicht belohnt. Die Situation verschärfte sich in der 25. Minute, als Elias Jud verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, was Gutenberg zusätzlich schwächte. Trotz weiterer Chancen durch Mußbacher und eine starke Parade des gegnerischen Torwarts Markus Meier, konnte Gutenberg keinen Durchbruch erzielen.

St. Ruprecht entscheidet das Spiel - Gutenberg spielt nächste Jahr in der Gebietsliga

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit einem Gutenberg, das weiterhin den Ausgleich suchte. Ihre Hoffnungen wurden jedoch in der 58. Minute zunichte gemacht, als Alexander Mauthner das zweite Tor für St. Ruprecht erzielte, nachdem ein Freistoß von Mark Voit erst an die Latte und dann vom Kopf des Torwarts abprallte, bevor Mauthner den Ball ins Netz schoss.

Gutenberg gab sich nicht geschlagen und versuchte weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen. Besonders in der 70. Minute, als Thomas Thier eine Flanke neben das Tor schlug, und in der 67. Minute, als eine weitere Flanke von Fabian Bauer eine große Möglichkeit bot, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz des hohen Engagements und der kämpferischen Leistung konnte Gutenberg die gut organisierte Verteidigung von St. Ruprecht nicht überwinden. Das Spiel endete schließlich mit einem 0:2, womit der Abstieg von SV Gutenberg besiegelt wurde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab bewies Stärke in den entscheidenden Momenten und sicherte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf in der Unterliga Ost. Für Gutenberg endet eine schwierige Saison mit dem bitteren Geschmack des Abstiegs, während St. Ruprecht den Sieg feiert und seinen 12. Platz in der Liga festigt. Gutenberg reist nächste Woche nach Pinggau - Friedberg, St. Ruprecht empfängt Bad Blumau zu einem "Sechs - Punkte - Spiel".

Aufstellungen:

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Romeo Elias Krassnigg, Fabian Bauer, Florian Hutter, Elias Jud, Nick Eisner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Michael Gehring, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Tobias Wiener, Lukas Oberlojer, Thomas Thier, Florian Wagner, Lorenz Brander

Trainer: Erich Klug

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Alexander Mauthner, Stefan Feiertag, Rene Maitz, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Sebastian Bloder, Benjamin Tahiri, Kevin Steiner

Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Christian Wolf, Cölestin Moosbacher, Kilian Hausleitner

Trainer: Stefan Fiedler

Unterliga Ost: Gutenberg : St. Ruprecht - 0:2 (0:1)

58 Alexander Mauthner 0:2

2 Sebastian Bloder 0:1

