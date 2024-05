Tus Vorau trennt sich 1:1 von SVU Ilztal - Gast verliert Tabellenführung

Details Samstag, 25. Mai 2024 16:07

In einer hart umkämpften Partie in der 24. Runde der Unterliga Ost trennten sich Tus Vorau und SVU Ilztal mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten die Teams jeweils nur einmal treffen, was das Match bis zum Schlusspfiff spannend hielt. Ilztal verlor durch dieses Unentschieden die Tabellenführung an Pischelsdorf, kann diese nächste Woche im direkten Duell jedoch wieder zurück holen.

Die junge Mannschaft aus Vorau holte mit großem Willen einen Punkt gegen den Tabellenführer

Scherbichler mit guten Chancen, aber auch Ilztal stets gefährlich

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als bereits in der 4. Minute SVU Ilztal durch eine Unsicherheit von Keeper Haspl beinahe in Führung ging. Die Gäste zeigten sich von Beginn an entschlossen, jedoch ohne Erfolg beim Abschluss. Tus Vorau antwortete schnell mit einer Großchance durch Jonas Posch in der 7. Minute, doch auch dieser Versuch ging knapp am Ziel vorbei. Der anfängliche Schlagabtausch zeigte, dass beide Mannschaften gewillt waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Die Hausherren erspielten sich weitere gute Möglichkeiten, vor allem in der 9. und 43. Minute, als Michi Scherbichler zweimal allein vor dem Tor letztlich zu nervös agierte. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, was zu einer ausgeglichenen Partie führte. Trotz der Anstrengungen blieb es zur Halbzeit beim 0:0, da beide Teams ihre Chancen nicht in Zählbares ummünzen konnten.

Zweite Halbzeit: Die Tore fallen, die Spannung bleibt - am Ende steht ein 1:1

Die zweite Halbzeit begann ohne Veränderungen in der Spielweise beider Teams. Die Gäste aus Ilztal erzielten schließlich in der 61. Minute den Führungstreffer durch Lukas Pertl, der eine Unachtsamkeit in der Vorauer Abwehr ausnutzte. Dieses Tor setzte Tus Vorau unter Druck, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten.

Der Druck führte schließlich zum Erfolg, als Jan Luca Hofer in der 69. Minute den lang ersehnten Ausgleichstreffer erzielte und das Spiel wieder offen gestaltete. Die letzten 20 Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Kampf um jeden Ball. Beide Teams versuchten weiterhin, den Siegtreffer zu erzielen, was jedoch durch effektive Verteidigung beider Mannschaften vereitelt wurde. Beide Clubs hatten ihre Momente und Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht in einen Sieg umwandeln.

Die letzten Minuten des Spiels und die anschließende Nachspielzeit brachten keine Veränderung mehr im Spielstand. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich das 1:1 als Endstand, der den Gästen einen Punkt bringt, der aber trotzdem die Tabellenführung kostet. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und mussten sich letztendlich mit einem Punkt zufriedengeben.

So steht es um die Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem Unentschieden bleibt die Spannung in der Unterliga Ost weiterhin hoch, da man keine Prognose für den Ausgang der Meisterschaft geben kann. Vorau ist mittlerweile im gesicherten Mittelfeld auf dem 6. Platz gelandet.

Vorau reist in der nächsten Woche nach Groß Steinbach - Ilztal empfängt den SV Pischelsdorf zum großen Showdown in der Liga.

Aufstellungen:

TuS VORAU: David Haspl, Aldin Dizdarevic, Michael Scherbichler, Jonas Posch, Jannik Haas, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Felix Teichert, Jan Luca Hofer, Mark Megyesi Ersatzspieler: Sebastian Rainer Lang, Thomas Ebner, Kilian Markus Schöngrundner, Johannes Stachl, Raphael Heiling

Trainer: Wolfgang Haspl

ILZTAL: Robert Wenig - Stefan Romen, Jens Hölzl, Stefan Fritz, Nicola Kolenz - David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger - Bernhard Koller, Dominik Jakob Ersatzspieler: Markus Lipp, Julian Höfler, Marcel Gußmack, Benjamin Spreitzhofer, David Windhaber, Lukas Pertl

Trainer: Marcus Bruckner

Bericht Florian Kober - Foto TuS Vorau

Unterliga Ost: Vorau : SVU Ilztal - 1:1 (0:0)

69 Jan Luca Hofer 1:1

61 Lukas Pertl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.