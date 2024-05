USV Pircha sichert sich knappen Sieg gegen USV Pöllauberg

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:53

In einem hart umkämpften Match der 24. Runde in der Unterliga Ost sicherte sich USV Pircha einen knappen 1:0-Erfolg gegen USV Pöllauberg. Das einzige Tor des Spiels fiel in der zweiten Halbzeit durch Abdelaziz Darouich, was letztendlich den Unterschied ausmachte in einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot.

Anpfiff zu einem intensiven Duell - beide Teams wollten die Punkte

Das Spiel begann mit hohen Erwartungen beider Teams, als der Schiedsrichter das Match im Pircha Stadion anpfiff. Beide Mannschaften, USV Pircha und USV Pöllauberg, traten mit dem klaren Ziel an, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Anfangsminuten des Spiels waren von intensivem Mittelfeldkampf und hohen Ballbesitzphasen geprägt, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen - Pöllauberg zeigte sich als sehr unangenehmer Gegner in Gleisdorf.

USV Pircha, die Heimmannschaft, zeigte sich motiviert und drängte auf einen frühen Treffer, um das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu lenken. Sie erspielten sich jedoch kaum Möglichkeiten und die Defensive von USV Pöllauberg stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. Das Gästeteam seinerseits lauerte mit einem schnellen Umschaltspiel, konnte aber in der ersten Halbzeit trotz zweier guter Möglichkeiten die Führung nicht erzielen. So ging es mit einem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte weiter anheizte.

Entscheidender Moment durch Darouich - das war es dann im Pircha Stadion

Nach dem Wiederanpfiff konnte der Gast zunächst noch gut mithalten. Die 150 Zuschauer sahen nun mehr Raumgewinne der Gastgeber und schnellere Ballwechsel. USV Pircha, angetrieben von der Heimkulisse, intensivierte ihre Angriffe und drängte auf den Führungstreffer. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 67. Minute belohnt.

Abdelaziz Darouich erzielte nach einer Situation der Verwirrung in der Abwehr der Gäste das erlösende 1:0 für die Hausherren. Dieser Treffer löste große Jubel unter den Fans und Spielern von USV Pircha aus. Es hatte bis dahin ja eher nach einem Unentschieden ausgesehen.

USV Pöllauberg reagierte auf den Rückstand und versuchte, den Druck zu erhöhen, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von USV Pircha stand weiterhin sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Die letzten Minuten des Spiels waren von großer Intensität und Kampfgeist geprägt, wobei USV Pöllauberg alles versuchte, aber einfach nichts mehr entgegensetzen konnte,

So steht es um die Teams - so geht es nächste Woche weiter

Als der Schiedsrichter nach 96 Minuten das Spiel abpfiff, war die Erleichterung und Freude bei USV Pircha groß. Mit diesem knappen 1:0-Sieg festigten sie ihre Position in der Liga und man ist auf dem 4. Tabellenplatz.

USV Pöllauberg hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, die sie in den nächsten Spielen wieder wettmachen wollen - man hat trotzdem eine tolle Rückrunde gespielt und sich von einem Abstiegskandidaten auf den 9. Platz empor gearbeitet.

Pircha empfängt nächste Woche den SV Rohrbach - Pöllauberg trifft, ebenfalls zu Hause auf Dechantskirchen.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Wir haben in der 1. Halbzeit gut mitgespielt, da hatte Pircha ja wirklich nur eine kleine Chance. So ab der 60. Minute hat man dann gesehen, dass der Gegner mehr Klasse hat. Aber mein Team hat alles gegeben und wir werden auch aus diesem Spiel etwas lernen. Wir sind auf einem guten Weg und ich gratuliere dem SV Pircha zu diesem Sieg!"

Aufstellungen:

USV PIRCHA: David Sitar - Philipp Pichler, Florian Maurer (K) - Christian Almer, Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann, Angelo Skof, Paul Sattler

Ersatzspieler: Lukas Monetti, Lorenz Gumpold, Dominik Krenn, Abdelaziz Darouich, Patrick Gomboc

Trainer: Mario Paar

PÖLLAUBERG: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Thomas Wiesenhofer, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence, Christian Jokesch

Ersatzspieler: Laszlo Szabolcs Gemes, Lukas Vogl, Alexander Mayrhofer, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer

Trainer: Wolfgang Spörk

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pircha : Pöllauberg - 1:0 (0:0)

67 Abdelaziz Darouich 1:0

Details

