Bad Blumau holt drei Punkte in Rohrbach - Maier trifft in der Anfangsphase

Der USC Bad Blumau setzte sich am Samstag mit einem klaren 3:1 gegen den SV Schermann Erdbau Rohrbach durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und übernahmen früh die Kontrolle über das Spiel, was durch Tore von Tobias Eduard Maier und Kevin Schalk in der ersten Halbzeit unterstrichen wurde. Trotz eines späten Tores von Peter Schermann für Rohrbach, konnte Bad Blumau den Sieg sicherstellen.

Bad Blumau spielte eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen - diesmal lief es wieder einmal toll für die Schmallegger Truppe

Frühe Führung und rote Karte setzen Rohrbach unter Druck - 2:0 für Blumau zur Pause

Der USC Bad Blumau legte energisch los und erzielte bereits in der 9. Minute das erste Tor des Spiels durch Tobias Eduard Maier, der einen Fehler der Rohrbacher Abwehr gnadenlos ausnutzte. Nur drei Minuten später verstärkte sich die missliche Lage für SV Rohrbach durch eine rote Karte gegen Marko Perkovic, was die Heimmannschaft deutlich schwächte. Die Gäste nutzten ihre Überzahl effektiv und bauten ihren Vorsprung in der 12. Minute aus, als Kevin Schalk nach einem Freistoß per Kopf zum 0:2 traf.

Trotz Unterzahl versuchte Rohrbach, ins Spiel zurückzufinden und kam durch Schermann und Storer zu ersten nennenswerten Chancen, allerdings ohne Erfolg.

Bad Blumau dominiert, Rohrbach kämpft vergebens

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schock für die Heimmannschaft, als Norbert Bager in der 48. Minute das dritte Tor für Bad Blumau erzielte. Trotz des klare 0:3 Rückstands gab Rohrbach nicht auf und kämpfte um jeden Ball. In der 60. Minute gelang es Peter Schermann, das erste Tor für die Heimmannschaft zu erzielen, was die Hoffnungen der Fans kurzzeitig wiederbelebte - nun stand es 1:3.

Die darauffolgenden Minuten waren geprägt von weiteren Chancen für Rohrbach, darunter ein Lattenschuss, der beinahe das Spiel noch einmal spannend gemacht hätte. Jedoch konnte Bad Blumau die Führung geschickt verteidigen und ließ wenig Raum für eine Aufholjagd.

In den letzten Minuten des Spiels intensivierte Rohrbach seine Angriffsbemühungen, doch das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite. Nach einer Reihe von Spielerwechseln auf beiden Seiten und vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab und bestätigte den 3:1-Sieg für USC Bad Blumau. Die Gäste zeigten eine starke Leistung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und nahmen verdientermaßen die drei Punkte mit nach Hause.

Dieser Sieg festigt die 10. Position von USC Bad Blumau in der Tabelle, während SV Rohrbach nach dieser Niederlage nun endgültig für ein weiteres Jahr in der Unterliga planen kann.

Aufstellungen:

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Peter Schermann, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Fabian Kottuscheck, Roland Lechner, Enes Rujović, Kevin Jürgen Bonstingl

Ersatzspieler: David Krug, Moritz Teichert, Florian Wukits, Mario Schieder, Thomas Viktor Zingl, Marco Wieser

Trainer: Peter Pfeifer

Bad Blumau: Armin Koller, Kevin Schalk, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Tobias Eduard Maier, Florian Lueger, Norbert Bager, Christian Taucher, Sebastian Rauer (K)

Ersatzspieler: Patrick Erhart, Lukas König, Tobias Lechner, Sebastian Paar

Trainer: Philipp Schmallegger

Unterliga Ost: Rohrbach : Bad Blumau - 1:3 (0:2)

60 Peter Schermann 1:3

48 Norbert Bager 0:3

12 Kevin Schalk 0:2

9 Tobias Eduard Maier 0:1

