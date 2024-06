Tor-Festival in Dechantskirchen: 6:5 gegen USV Pircha - pures Offensivspektakel

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:30

In einem torreichen Spiel der Unterliga Ost triumphierte der USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen mit 6:5 gegen den USV BT-Group Pircha. In einer Begegnung, die alles bot, was das Fußballherz begehrt, fielen insgesamt elf Tore, wobei die Heimmannschaft am Ende die Nase vorn hatte. Besonders herausragend waren die Leistungen von Patrick Oswald und Thomas Kollmann, die beide mehrfach trafen.

Ein ereignisreicher Beginn - drei Tore in den ersten 20 Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Laurenz Schabauer den USV Dechantskirchen bereits in der 7. Minute in Führung brachte. Franz Zinggl schickte ihn in die Tiefe, und Schabauer zog an der zweiten Stange ab und erzielte das 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 19. Minute gelang dem USV Pircha der Ausgleich. Sebastian Höller verwandelte einen Freistoß unhaltbar für Torhüter Macho zum 1:1.

Doch der USV Dechantskirchen ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug nur eine Minute später zurück. Benjamin Hadzic nutzte ein Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Torwart und drückte den Ball über die Linie zum 2:1. Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen, und in der 36. Minute konnte Benjamin Hadzic erneut zuschlagen und den Ball zum 2:2 ins Tor rollen, nachdem Macho wegrutschte. Kurz vor der Halbzeit sorgte Franz Zinggl für die erneute Führung der Heimmannschaft, als er in der 39. Minute zum 3:2 traf. So ging es mit einem knappen Vorsprung für Dechantskirchen in die Halbzeitpause.

Dramatische zweite Halbzeit - Oswald macht den Deckel drauf

Auch in der zweiten Halbzeit ging es furios weiter. Franz Zinggl, der an diesem Tag in hervorragender Form war, erzielte in der 50. Minute das 4:2. Dechantskirchen schien nun die Kontrolle über das Spiel zu haben, und Patrick Oswald baute die Führung in der 66. Minute auf 5:2 aus.

Doch Pircha gab nicht auf und Angelo Skof verkürzte in der 72. Minute auf 5:3. Die Gäste setzten nun alles auf eine Karte, und Thomas Kollmann erzielte in der 86. und 87. Minute zwei schnelle Treffer zum 5:4 und 5:5. Es schien, als könnte Pircha das Spiel noch drehen, aber Patrick Oswald war erneut zur Stelle und erzielte in der 89. Minute das entscheidende 6:5 für Dechantskirchen. Mit diesem Treffer sicherte er seiner Mannschaft den Sieg in einem denkwürdigen Spiel.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem Endstand von 6:5 zugunsten des USV Dechantskirchen. Beide Teams zeigten eine bemerkenswerte Offensivleistung und boten den Zuschauern ein wahres Spektakel in der letzten Runde der Unterliga Ost.

Rückblick auf diese Saison

Pircha beendet die Saison mit 37 Punkten und steht vor den Nachtragspartien der anderen Teams auf dem 6. Platz in der Abschlusstabelle. Dechantskirchen rangiert mit einem Punkt weniger auf dem momentanen 8. Platz, könnte jedoch noch von Burgau überholt werden.

Beide Teams gehen nun in den Urlaub, ehe Anfang Juli die Vorbereitung auf die nächste Saison startet.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Dechantskirchen : Pircha - 6:5 (3:2)

89 Patrick Oswald 6:5

87 Thomas Kollmann 5:5

86 Thomas Kollmann 5:4

72 Angelo Skof 5:3

66 Patrick Oswald 5:2

50 Franz Zinggl 4:2

39 Franz Zinggl 3:2

36 Benjamin Hadzic 2:2

19 Sebastian Höller 2:1

18 Benjamin Hadzic 1:1

7 Laurenz Schabauer 1:0

