TuS Vorau überrennt USV Pöllauberg - beide Teams spielten eine tolle Rückrunde

Der TuS Spitzer Engineering Vorau setzte sich in der 26. Runde der Unterliga Ost (STMK) souverän mit 5:0 gegen den USV Pöllauberg durch. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an das Spiel und ließ dem Gegner kaum Chancen. Besonders die starke Offensivleistung von Michael Scherbichler, Jonas Posch und Aldin Dizdarevic führte zu einem klaren und verdienten Sieg für TuS Vorau. Der USV Pöllauberg konnte trotz einiger guter Gelegenheiten keine Tore erzielen.

Vorau hat eine junge Mannschaft und in den letzten Wochen den Erfolg gepachtet

Frühe Führung für TuS Vorau - 2:0 zur Pause für die junge Vorauer Mannschaft

Das Spiel begann mit einem raschen Start des TuS Vorau, als bereits in der 7. Minute das erste Tor fiel. Michael Scherbichler brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dies setzte den Ton für den Rest der Partie, in der TuS Vorau die Kontrolle behielt. Der USV Pöllauberg hatte zwar einige gute Chancen, wie in der 23. Minute, als sie dem Torerfolg nahe kamen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz - es war ein Tag, an dem es für die Vorauer Mannschaft einfach lief.

Pöllauberg mit guten chancen aber der ball will nicht ins tor Nico Leinweber, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später, in der 29. Minute, erhöhte Jonas Posch mit einem weiteren Treffer auf 2:0. Die Abwehr von USV Pöllauberg zeigte sich in dieser Phase des Spiels als wenig stabil - in der 34. Minute bestätige sich dies erneut, als die Gäste Schwierigkeiten hatten, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären und das 3:0 förmlich in der Luft lag.

Vorentscheidung in der zweiten Halbzeit - am Ende wird es mit 5:0 deutlich

Nach der Halbzeitpause startete TuS Vorau erneut stark und hatte sofort nach dem Anpfiff eine gute Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen. Mit Wiederbeginn zeigten sich die Gastgeber weiterhin druckvoll und offensiv, was sich schließlich in der 63. Minute erneut auszahlte. Michael Scherbichler erzielte sein zweites Tor des Abends und baute die Führung auf 3:0 aus.

Der USV Pöllauberg konnte dem hohen Tempo und der starken Offensive von TuS Vorau nicht standhalten. In der 74. Minute machte Aldin Dizdarevic mit einem weiteren Treffer zum 4:0 alles klar. Der Schlussakkord folgte in der 89. Minute, als Jan Luca Hofer mit dem 5:0 den Endstand markierte.

Ein Rückblick - die Saison der beiden Teams

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte TuS Vorau seine 4. Position in der Liga und zeigte, dass sie in der Lage sind, auch in kritischen Phasen des Spiels konsequent und effizient zu agieren. Der USV Pöllauberg spielte eine erfolgreiche Rückrunde - man beendet die Saison mit 34 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Im Herbst war man noch in akuter Abstiegsgefahr.

In der Rückrundentabelle zeigt sich, dass die jungen Teams aus Vorau und Pöllauberg auf dem 4. und 5. Platz platziert sind. Man darf in der nächsten Saison durchwegs mit diesen Mannschaften rechnen.

Aufstellungen:

TuS VORAU: Sebastian Rainer Lang, Michael Scherbichler, Jonas Posch, Johannes Stachl, Jannik Haas, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Felix Teichert, Jan Luca Hofer, Mark Megyesi

Ersatzspieler: Daniel Koller, Aldin Dizdarevic, Thomas Ebner, Mathias Kolb, David Haspl, Raphael Heiling

Trainer: Wolfgang Haspl

PÖLLAUBERG: Lukas Kitting, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Markus Dornhofer, Philipp Almbauer, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence, Christian Jokesch

Ersatzspieler: Robin Wiesenhofer, Jonas Schantl, Mario Schweighofer, Martin Höfler, Thomas Schloffer

Trainer: Wolfgang Spörk

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Vorau : Pöllauberg - 5:0 (2:0)

89 Jan Luca Hofer 5:0

74 Aldin Dizdarevic 4:0

63 Michael Scherbichler 3:0

29 Jonas Posch 2:0

7 Michael Scherbichler 1:0

