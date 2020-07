Mission oberes Drittel: Die Loipersdorfer wollen erneut vorne mitspielen!

Details Montag, 20. Juli 2020 10:09

Die Amateurvereine in Österreich hatten in den vergangenen Wochen und Monaten die Möglichkeit an ihren Kader für die kommende Saison zu schrauben. Der geplante Meisterschaftsstart in der Unterliga Süd soll dann am letzten Augustwochenende über die Bühne gehen. Auch der Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf befindet sich mitten in der Vorbereitung für die Wiederaufnahme der Punktejagd des Unterhausfußballs. Im vergangenen Herbstdurchgang konnten die Loipersdorfer in einer extrem ausgeglichenen Liga den siebenten Rang einnehmen, wobei der Rückstand zum Leader aus Klöch nur vier Punkte betrug. Los geht es für die Teuschler-Elf hoffentlich planmäßig am 30. August, wo man zuhause in Dietersdorf auf den TUS aus Kirchbach trifft.

Der sportliche Leiter des DUSV Loipersdorf Stefan Ortauf über…

…die annullierte Vorsaison:

„Im Grunde genommen sind wir aufgrund der letzten Runden im Herbst eigentlich sehr zufrieden. In der Liga hat sich vorne alles sehr eng zusammen geschoben und dies hätte natürlich eine sehr spannende Frühjahrsaison vorausgesagt. Grundsätzlich war es aber sicher die richtige Entscheidung die Meisterschaft abzubrechen. Jetzt hoffen wir, dass es so weiter geht und es nicht zu einem erneuten Abbruch kommt.“

…die Bewältigung der Corona-Pandemie:

„Es war zu Beginn schon eine ungewisse Phase da, wo wir als Verein auch nicht genau wussten wie lange diese fußballfreie Corona-Zeit andauert. Es hat sich aber schnell herauskristallisiert, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt wird und dementsprechend war die Hoffnung auf einen Start im Sommer sehr groß. Mit diesen Gedanken sind wir auch in die Planungen für die kommende Saison gegangen.“

…einen Meisterschaftsstart Ende August:

„Ich hoffe es schon! Es wird wahrscheinlich wieder die eine oder andere Einschränkung auf uns zukommen, aber ich glaube dahingehend schon an einen Start des Meisterschaftsbetriebes.“

…Aktivitäten am Transfermarkt:

„Mit drei Abgängen und einen externen Zugang hat es bei uns überschaubare Veränderungen gegeben. Zwei Spieler wurden des Weiteren aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Wir haben diesen Schritt bewusst gesetzt um auch der Jugend die Chance zu geben, dementsprechend ist es bei einem Neuzugang geblieben.“

…die Ziele der Saison 2020/21:

„Wir wollen uns ohne Frage im ersten Drittel der Tabelle wiederfinden! Unser Ziel ist es vorne mitzuspielen, wie auch in der abgebrochenen Herbstsaison.“

…die Vorbereitung sowie das Training:

„Die Vorbereitung hat mit erstem Juli gestartet und ist jetzt voll am Laufen. Wir haben insgesamt acht Aufbauspiele, von dem her bleibt bis zum Meisterschaftsstart genug Zeit die Mannschaft zu formieren.“

Nächste Testspiele:

DUSV Loipersdorf : Riegersburg (1.S) – 25. Juli, 18:00

DUSV Loipersdorf : Breitenfeld (GLS) – 01. August, 18:00

DUSV Loipersdorf : Bad Blumau (ULO) – 08. August, 19:00

