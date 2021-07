Vorderes Mittelfeld als Minimal-Ziel für St. Stefan

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 20:45

Die abgelaufene Saison beendete der TUS St. Stefan im Rosental in der Unterliga Süd auf dem dritten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die St. Stefaner damit wohl nicht gerade erfreulich. Für die neue Saison haben die St. Stefaner aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Jörg Nagl, dem Torwart der Mannschaft, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Jörg Nagl: "Die Ziele für unsere Mannschaft sind klar gesetzt, wir möchten unseren Fans gute Leistungen zeigen und im vorderen Mittelfeld mitspielen. Ich glaube dass es mit dieser jungen und qualitativ hochwertigen Mannschaft ohne Probleme machbar ist. Und Natürlich das wichtigste wäre eine verletzungsfreie Saison!"

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Jörg Nagl: "Wir haben von unserem Trainerteam im Frühjahr einen super Trainingsplan bekommen und natürlich haben wir auch einige Zoom-Online-Trainings abgehalten. Ich denke, es hat sich wirklich jeder gut

daran gehalten, weil ich finde, dass die k örperliche Fitness unserer Mannschaft wirklich gut ist!"

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Jörg Nagl: "Ich hoffe, dass nach 2 Jahren Abbruch die Saison endlich mal weiter bzw. fertig gespielt wird. Aber man kann nie wissen, wie sich die ganze Situation noch weiterentwickelt!"

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Jörg Nagl: "Der Frust war glaube ich bei allen Funktionären und Spielern groß, denn alle wollen am Sportplatz sein, gute Spiele sehen und zusammen Siege feiern. Aber ich denke, wir Spieler und unser Vorstand bzw. unsere Funktionäre sind voll motiviert und brennen darauf, mit unserer geilen Truppe in die neue Saison zu starten. Leider haben wir einen Abgang zu melden der aber berufsbedingt aufhören musste, ansonsten sind wir

die gleiche nahezu einheimische Truppe wie im letzten Jahr."

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Jörg Nagl: "Ich würde sagen ja! Weil sie wirklich von Anfang an die EM dominiert haben! Und sie natürlich auch so schon seit 32 Spielen ungeschlagen sind."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Jörg Nagl: "Ja, habe ich natürlich schon runtergeladen! Und ich muss sagen, eindeutig die beste App, um über das steirische Unterhaus informiert zu bleiben!"