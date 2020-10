Der Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf besiegt Söchau/Fürstenfelder SK II mit 2:0 [Video]

Details Montag, 19. Oktober 2020 10:29

Am Sonntag empfing Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf vor eigenem Publikum den Tabellenzwölften der Unterliga Süd Söchau/Fürstenfelder SK II. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Aber auch die Gäste wollten das Spiel unbedingt gewinnen, die Besucher konnten sich also auf eine spannende Begegnung freuen. Auf einem sehr dezimierten Boden setzte sich schlussendlich die Heimmannschaft mit 2:0 durch. Als Schiedsrichter der Spiels waren Phillip Duschek und Johann Schadler im Einsatz.

Die erste Halbzeit endet torlos - beiden Mannschaften gelingt kein Treffer

Trotz des regennassen Bodens sahen die rund 100 Besucher im Dietersdorfer Waldstadion viele Torszenen. Im ersten Durchgang hatten die Gäste leichte spielerische Vorteile, konnten diese aber nicht in zählbare Erfolge ummünzen. Die Gastgeber taten sich zu anfangs schwer und fanden nicht wie gewohnt in ihren Spielfluss. So holte der Unparteiische nach 45 Minuten die beiden Mannschaften mit dem Halbzeitstand von 0:0 in die Kabine.

In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber spielbestimmend und netzten zweimal ein

Im zweiten Durchgang wurde der DUSV Loipersdorf immer stärker und konnte damit auch durch seine spielerische Überlegenheit zum Torerfolg kommen. Andrija Novosel beförderte in der 69. Minute den Ball über die Linie und stellte auf 1:0. Jetzt war der Bann gebrochen, die Gastgeber wollten den Sack schon vorzeitig zumachen und das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. In der 73. Minute setzte sich Simon Kropf durch konnte sich mit dem 2:0 in die Torschützenliste eintragen lassen. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und ließ den DUSV Loipersdorf nach einem 2:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln. In der nächsten Runde gastiert der Gewinner beim SU Straden, die Elf von Dejan Baranja empfängt Halbenrain.





DIETERSDORFER USV THERME LOIPERSDORF - SÖCHAU/FÜRSTENFELD II 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (68. Novosel), 2:0 (73. Kropf)

Waldstadion Dietersdorf; 100 Zuseher; Duschek - Schadler

Aufstellung:

DUSV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA - Felix Donner, Manuel Lex, Michael Teuschler - Simon Kropf (91. Thomaser), Florian Maurer, Andrija Novosel, DI Andreas Siegl (K) - Janko Pene (91. Geschl), David Drozdik (85. Uhl), Marco Kuntaric

Fürstenfeld: Patrick Erhart (K) - Marc Krammer, Maximilian Mittendrein, Florian Josef Pelzmann, Christoph Lederer (72. Jost), Jan Felix Ritter, Mario Hirt (80. Stocker)- Andre Kaiser, Jan Willgruber, Niklas Fasch-Tauschmann (63. Fuchs) - Jan Stiegler

Ferdinand Liendl, Obmann Dietersdorf:

"In der ersten Hälfte war das Spiel aufseiten der Gegner, aber insgesamt hatten wir wesentlich mehr Chancen. Deshalb war es auch ein verdienter Sieg."

Dejan Baranja, Trainer Söchau/Fürstenfeld II:

"Es war sehr schwer, der Platz war unmöglich zu bespielen. Ein Tor wurde uns zu Unrecht aberkannt, deshalb haben wir leider verloren!"

by René Dretnik