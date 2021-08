Machtdemonstration: Frannach ballert Paldau mit 4:0 aus dem Stadion

Details Samstag, 07. August 2021 19:26

Zum Saisonauftakt in der Unterliga Süd empfing der SV C&P Frannach den TuS Paldau am Sportplatz in Frannach. Die rund 150 Besucher sahen eine Machtdemonstration der Gastgeber, die das Match von Beginn an diktierten. Für die Gäste war an diesem Tag nichts zu holen - Paldau ging mit 0:4 unter - die Niederlage hätte auch höher ausfallen können.

Der Platz war aufgrund des Starkregens sehr tief und schwer zu bespielen

Von Beginn übernahmen die Hausherren das Ruder und steuerten einem Heimsieg entgegen. Der Platz war aufgrund des Starkregens sehr tief und schwer zu bespielen. Man wusste, dass die heutige Begegnung sehr an den Kräften der Akteure zehren würde. Trotzdem stand es bereits nach drei Minuten stand 1:0 für den SV Frannach, Benedikt Hofmann-Wellenhof verwertete einen Foulelfmeter und eröffnete den Torreigen seiner Mannschaft. Aus einem schönen Kombinationsspiel resultierte die 2:0 Führung durch Benedikt Feldbaumer in der 19. Minute. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die Treffer Drei und Vier entstammten aus zwei sehenswerten Einzelaktionen

Im zweiten Durchgang wurde die Partie jetzt ein wenig langsamer, die Spieler hatten aufgrund der Platzverhältnisse Mühe, ein schönes Spiel aufzuziehen. In der 84. Minute erhöhte Samuel Schwarz auf 3:0, sehr zur Freude seines Trainers - dieser Treffer war durch eine schöne Einzelaktion entstanden. In der 92. Minute fixierte dann Marcel Krenn nach einem Solo den 4:0 Endstand und bescherte seinem Team einen gelungenen Saisonauftakt.

SV C&P FRANNACH - TUS PALDAU 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (B. Hofmann-Wellenhof E.), 2:0 (19. Feldbaumer), 3:0 (84. Schwarz), 4:0 (92. Krenn)

Sportplatz Frannach; 150 Zuseher; Blümel

Startaufstellungen:

Frannach: Hannes Rudman, Jakob Hofmann Wellenhof, Blaz Kores, Tim Reisenhofer, Benedikt Hofmann Wellenhof, Benedikt Feldbaumer, Julian Leber, Tobias Stückler, Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K), Samuel Schwarz

Paldau: Claudio-Josip Barbas, Edin Selimovic, Michael Stangl, Armin Posch, Christoph Raiser, Oliver Fink (K), Thomas Lageder, Alen Ivacic, Sandro Bartelt, Sebastian Josef Cucek, Manuel Hutter

Stimme zum Spiel:

René Triller, Trainer Frannach:

"Wir sind von Beginn an gut in das Spiel gestartet und konnten mit einem klaren Elfmeter verdient in Führung gehen. Wir sind mit dem Auftaktsieg gegen eine kämpferisch starke Paldauer Mannschaft sehr zufrieden!"

