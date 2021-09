Serie gerissen: Der SU Hof demontiert St. Peter/O.

Details Sonntag, 05. September 2021 12:30

Die gute Serie von Tus St. Peter/O. seit Beginn der Unterliga-Süd Saison ist gerissen. Die Elf von Jochen Zadravec verlor gegen SU Hof mit 1:5 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Die Gastgeber ließen viele Chancen ungenützt, trafen zweimal nur die Stange und vergaben einen Elfmeter. Bei den Gästen, unter Trainer René Schicker, hatte man das Visier richtig eingestellt und nutzte die vorgefundenen Möglichkeit allesamt.

St. Peter fand im ersten Durchgang kein Rezept gegen Pressing und die weiten Abschläge der Gäste

Ein heisse und temporeiche Partie wurde den 99 Zusehern in St. Peter geboten. Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen ein Tor erzielte. Chancen waren dennoch vorhanden - die erste Möglichkeit für Hof nutzte Mitja Semen. Er brachte die Gäste nach 23 Minuten mit 0:1 in Führung. Die Hausherren gaben aber nicht nach, haderten aber mit der Chancenverwertung. Sie trafen durch Mario Pavec einmal nur die Stange, Marko Ilic schoss daneben und Manuel Prisching vernagelte einen Elfmeter. So ging es mit dem 0:1 in die Halbzeitpause.

Mitja Semen war in Höchstform - er erzielte drei Treffer

Im zweiten Durchgang versuchten die Hausherren wiederum Aktivitäten nach vorne zu setzen, mussten aber durch einen Freistoss von Semen das 0:2 hinnehmen. Der Slowene hatte bei diesem Spiel seine Schussstiefel richtig geschnürt - nach einem schweren Abwehrfehler erhöhte er in der 58. Minute auf 0:3. In Minute 70 platzierte Marko Ilic einen Kopfball im Kasten und verkürzte auf 1:3. St. Peter produzierte jetzt Torchancen am laufenden Bann - Hof war aber viel effizienter. In der 86. Minute gelangte eine Flanke von der linken Seite zu Filip Filipovic und es klingelte im Kasten zum 1:4. Den Schlusspunkt setzte Lukas Puntigam in der 91. Minute - sein Seitfallzieher sorgte für den 1:5 Endstand.

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SU Raiffeisen Hof, 1:5 (0:1)

23 Mitja Semen 0:1

54 Mitja Semen 0:2

58 Mitja Semen 0:3

70 Marko Ilic 1:3

86 Filip Filipovic 1:4

91 Lukas Puntigam 1:5

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Heribert Lerner, Michael Neuhold, Luka Lamac, Manuel Prisching, Denis Srsa, David Kurzweil, Marko Ilic, Mario Pavec, Patrick Krobath (K), Darko Vasic, Luka Hudopisk

Hof: Damjan Lebar, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Christian Reiter, Valdet Ljatifi, Mitja Semen, Filip Filipovic, Endrit Dvorani, Ivan Bozic, Andreas Glanz, Dario Struski

Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer St. Peter:

"Wir sind vielleicht ein wenig zu locker ins Spiel genommen. Hof hat uns mit dem Pressing überrascht und wir haben gegen die hohen Abschläge der Hofer kein passendes Rezept. Die Niederlage ist aber zu hoch ausgefallen, da wir unsere vielen Chancen nicht genützt haben."

René Schicker, Trainer Hof:

"Der Auftritt meiner Mannschaft war von der ersten bis zur letzten Minute richtig stark. Wir waren voll da und konnten durch gutes Pressing im Mittelfeld und im Angriff das Spiel für uns entscheiden. Wir waren zweikampfstärker, ballsicherer und vorm Tor eiskalt - das war ausschlaggebend für den Erfolg. Der Sieg geht in dieser Höhe auch in Ordnung. Kompliment an die gesamte Mannschaft, aber Lukas Puntigam muss ich hervorheben. Es war eine unglaubliche Leistung von ihm und er zeigte dass er zurecht Kapitän in dieser Mannschaft ist! Er belohnte sich selbst auch noch mit einem Tor!"

by ReD

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!