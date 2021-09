Titelkampf bleibt spannend: Klöch und Frannach trennen sich Unentschieden

Details Montag, 27. September 2021 20:40

Der SV Klöch und SV C&P Frannach trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung - der Titelkampf in der Unterliga Süd bleibt weiter spannend.

Christian Kölldorfer traf zweimal - einmal ins richtige und einmal ins falsche Tor

Das Spitzenspiel der Runde fand vor 50 Besuchern im Traminerstadion in Klöch statt. Die Begegnung stand auf sehr hohem Niveau, beide Teams wollten die Herrschaft übernehmen. Die Heimmannschaft geriet allerdings in der 27. Minute ins Hintertreffen. Christian Kölldorfer köpfte den Ball nach einem Standard zur 1:0 Führung der Gäste ins Tor. Der Frannacher Co-Trainer Wamberger hatte scheinbar eine Vorahnung, hatte er doch beim Training vermehrt Standardsituationen üben lassen. Die Führung hielt allerdings nur vier Minuten - nach einem scharfen Freistoß lenkte Kölldorfer den Ball ins eigene Tor und verhalf so den Gastgebern zum Ausgleich. Das war auch zugleich der Pausenstand. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Klöch nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Aber das Auswärtsteam konnte in der Offensive keine Akzente mehr setzen - beide Mannschaften standen nämlich hinten sehr kompakt und sicher.

Der zweite Durchgang blieb weitgehend ereignislos

So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. Ein Punkteteilung die zwar keinem weiterhilft aber aufgrund des Auftritts der Protagonisten als gerecht anzusehen ist. Mit zwölf Punkten aus sechs Partien ist SV JuLuNi Sturm Klöch noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem fünften Tabellenplatz, hat allerdings ein Spiel weniger bestritten. An SV Klöch gab es bisher kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst viermal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Süd. In den letzten fünf Spielen ließ sich SV JuLuNi Sturm Klöch selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz. Mit 16 Punkten steht der SV Frannach auf dem Platz an der Sonne. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 20-mal zu. Frannach blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Unterliga Süd: SV JuLuNi Sturm Klöch – SV C&P Frannach, 1:1 (1:1)

27 Christian Koelldorfer 0:1

31 Eigentor durch Christian Koelldorfer 1:1

Stimme zum Spiel:

René Triller, Trainer Frannach:

"Der Punkt ist für uns auswärts gegen spielstarke Köcher absolut in Ordnung. Wir haben unsere taktische Vorgaben diszipliniert umgesetzt. Gratulation an meine Mannschaft. Jeder einzelne weiß was er zu tun hat und stellt sich in den Dienst der Mannschaft."

by ReD

