Unglaublich! Tabellenschlusslicht Kirchbach deklassiert Titelaspirant Hof mit 8:1

Details Samstag, 30. April 2022 12:18

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf Tus Raiba Kirchbach hatte SU Raiffeisen Hof klar das Nachsehen und verlor mit 1:8. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SU Hof, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Nach dem Kantersieg wurde der 29. April kurzerhand zum Feiertag in der Marktgemeinde Kirchbach auserkoren.

Nach dem Kantersieg wurde ausgiebig gefeiert

Hof führte nach acht Minuten - dann ging die Post ab

Eigentlich begann die Partie ganz nach den Erwartungen. Die Gäste Hof, die bis vor kurzem noch als Titelaspirant gehandelt wurden, gingen durch Mitja Semen in der neunten Minute in Front. Alen Brumen schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Kirchbach (14./23.). Beim ersten Treffer schob er den Ball durch die Beine des Hofer Torhüters. Für den nächsten Erfolgsmoment von Tus Raiba Kirchbach sorgte Christofer Koschatzky (31.), er versenkte einen Schuss punktgenau in der Kreuzecke.

Bevor jedoch Roman Fuchs nach einem Bilderbuchkonter das 4:1 markierte (43.) erlaubten sich die Gäste sogar noch den Luxus einen Elfmeter nicht zu verwerten - der Strafstoß des Kirchbacher Kapitäns wurde vom Hofer Goalie Johannes Graf mustergültig pariert. Vier Minuten später pfiff der Unparteiische nocheinmal Elfmeter - diesmal allerdings für die Heimischen. MItja Semen verzog den Strafstoß übers Tor. Mit einer deutlichen Halbzeitführung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Beide Teams vergaben einen Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Gäste, die schnell zum Abschluss kamen - Koschatzky (49.) erhöhte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 5:1. Kirchbach produzierte bei diesem Spiel Tore am laufenden Band, ballertes sich den gesamten Frust der vergangenen Runden von der Seele. Andreas Fink stelte in der 65. Minute auf 6:1.

Jetzt war der Fisch endgültig geputzt - zu allem Überfluß wurde der Hofer Andreas Glanz in Minute 78 auch noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Es schien weiter so, dass bei Kirchbach jeder Schuss zu einem Treffer wurde - Brumen verwandelte einen Eckball direkt und erhöhte auf 7:1 (81.) Kurz vor dem Schlusspfiff (90.) überhob noch Adam Lang den gegnerischgelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kirchbach (89.). Am Ende fuhr Tus Kirchbach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Tus Raiba Kirchbach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SU Raiffeisen Hof in Grund und Boden spielte.

Trainer Franz Maller genoß den Sieg in aller Stille bei einem guten Glas Rotwein

Der dritte Treffer von Alen Brumen stammte aus einer direkten Ecke

Bei SU Hof präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Hof bekleidet mit 30 Zählern Tabellenposition fünf. SU Raiffeisen Hof verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. SU Hof taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Kirchbach holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Tus Raiba Kirchbach die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Tus Kirchbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Kirchbach, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Tus Raiba Kirchbach zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am Samstag, den 7. Mai empfängt Kirchbach um 17 Uhr den TUS St. Stefan

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Hof zu Tus Raiffeisen Paldau, gleichzeitig begrüßt Tus Kirchbach TUS St. Stefan im Rosental auf heimischer Anlage - ein Fussballfest wird garantiert.

Stimmen zum Spiel:

Franz Maller, Trainer Kirchbach:

"Es hat richtig lange gedauert, bis die Mannschaft das umgesetzt hat, was ich von ihnen verlange. Wenn wir so weitermachen und auch die letzten sechs Runden so auftreten, werden wir die Klasse halten."

Erich Reicht, Obmann Kirchbach:

"Dieser Sieg war für die Moral der Mannschaft enorm wichtig. Wir wollen diesen Schwung jetzt für das Spiel des Jahres gegen St. Stefan mitnehmen."

Unterliga Süd: SU Raiffeisen Hof – Tus Raiba Kirchbach, 1:8 (1:4)

89 Adam Lang 1:8

81 Alen Brumen 1:7

65 Andreas Fink 1:6

49 Christofer Koschatzky 1:5

43 Roman Fuchs 1:4

31 Christofer Koschatzky 1:3

23 Alen Brumen 1:2

14 Alen Brumen 1:1

9 Mitja Semen 1:0

Startformationen:

Hof: Johannes Graf, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Valdet Ljatifi, Mitja Semen, Filip Filipovic, Rok Ribic, Ivan Bozic, Philipp Kniewallner, Andreas Glanz, Michael Frankl

Kirchbach: Mario Neumeister - Mihael Suhac, Andreas Feyertag, Christoph Grassmugg, Tjaz Polajzer - Nevzat Karabulut, Marcel Suppan, Christofer Koschatzky, Andreas Fink - Roman Fuchs (K), Alen Brumen

by René Dretnik

Fotos: TUS Kirchbach