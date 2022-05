Müde Beine: Winkler bestraft Klöch in der Schlussphase

Details Sonntag, 29. Mai 2022 18:00

Mit 0:2 verlor SV JuLuNi Sturm Klöch am vergangenen Samstag zu Hause gegen SU Straden. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatten im ersten Durchgang noch gefehlt. In der zweiten Hälfte machten dann die Gäste mit zwei Treffern alles klar.

Zur Halbzeit stand es noch 0:0

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass SU Straden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Winkler, der in der 80. Minute zur Stelle war. Michael Reicht stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Gast her (86.). Am Ende nahm SU Straden bei SV Klöch einen Auswärtssieg mit.

Klöch holte in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte

Kurz vor Saisonende besetzt SV JuLuNi Sturm Klöch mit 32 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Heimteam etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte SV Klöch. Gegen Ende der Spielzeit weiß SU Straden die Abstiegsränge hinter sich. SU Straden erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Samstag reist SV JuLuNi Sturm Klöch zu Tus Raiba Kirchbach, zeitgleich empfängt SU Straden SV C&P Frannach.

Stimme zum Spiel:

Georg Kaufmann, Trainer Straden:

"Das war ein verdienter Sieg und eine gute Leistung meiner Mannschaft. Man merkte es den Gegnern an, dass ihnen das Steirercupspiel vom Mittwoch noch in den Knochen steckte!"

Unterliga Süd: SV JuLuNi Sturm Klöch – SU Straden, 0:2 (0:0)

86 Michael Reicht 0:2

80 Philipp Winkler 0:1

Klöch: Luka Pintaric - Robert Babok, Adrijan Legcevic, Oliver Frankl - Damir Bogovic´, Lukas Engel (K), Denis Barbic, Sebastian Wohlkinger - Igor Legcevic, Marko Slogar, Marko Markovic

Straden: Tobias Steger, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Leon Winkler, Michael Reicht, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Mario Rasic

by ReD

Foto: Richard Purgstaller