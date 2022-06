Meistertitel in trockenen Tüchern: SC St. Margarethen/R. steigt in die Oberliga auf

Details Montag, 13. Juni 2022 10:37

SC St. Margarethen/R. bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 3:0-Sieg. Mit diesem ungefährdeten Heimsieg hat sich die Heimmannschaft im letzten Spiel selbst zum Meister gekrönt. Nach dem Spiel wurde in St. Margarethen gebührend gefeiert - die Elf von Coach Tobias Fritsch mischt im kommenden Jahr in der Oberliga Süd-Ost mit.

Der SC St. Margarethen/Raab steigt in die Oberliga Süd-Ost auf.

SU Straden musste den Treffer von Marcello Hofer zum 1:0 hinnehmen (37.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Margarethen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 71. Minute brachte Bojan Vrucina das Netz für SC St. Margarethen an der Raab zum Zappeln. Patrick Doppelhofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SC St. Margarethen/R. (84.). Am Ende stand St. Margarethen als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SC St. Margarethen an der Raab die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Unterliga Süd feiern. Mit der Offensive von SC St. Margarethen/R. musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 24 Spielen war St. Margarethen mit 64 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. SC St. Margarethen an der Raab weist mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. SC St. Margarethen/R. zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert SU Straden knapp im gesicherten Bereich.

Unterliga Süd: SC St. Margarethen an der Raab – SU Straden, 3:0 (1:0)

84 Patrick Doppelhofer 3:0

71 Bojan Vrucina 2:0

37 Marcello Hofer 1:0