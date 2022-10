In St. Puxa gehts wieder rund: Hof schlägt Sinabelkirchen

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:04

USV Raiffeisen Hof errang am Samstag einen 4:2-Sieg über SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Hof die Nase vorn. Und wiedereinmal haderte Sinabelkirchen mit der Chancenverwertung.

Mit Coach René Schicker holt Hof nach langer Zeit wieder einmal drei Punkte in St. Puxa

Sinabelkirchen kreierte viele Torchancen

Die Gäste begannen sehr druckvoll, kreierten viele Chancen, brachten diese aber nicht im gegnerischen Tor unter. Auf der anderen Seite waren die Hausherren viel effizienter und holten aus wenig Möglichkeiten das Maximum raus. So brachte Kevin Poredos sein Team völlig entgegen des Spielverlaufs in der 35. Minute nach vorn. So wusste USV Raiffeisen Hof zur Pause eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Der zweite Spielabschnitt war erst kurz im Gange, als Mitja Semen den Vorsprung der Gastgeber nach 49 Minuten auf 2:0 erhöhte. Sinabelkirchen gab sich aber nicht auf und gab die passende Antwort. Martin Pfeifer schlug doppelt zu und glich damit für SV Sinabelkirchen aus (76./86.). Die Schlussphase wurde jetzt noch einmal richtig heiß - zwei Minuten später ging USV Hof durch den zweiten Treffer von Semen in Führung.

Hof traf in den letzten vier Spielminuten zweimal

Und zu allem Überfluß aus Sicht der Gäste setzte Matej Vok kurz darauf in der Nachspielzeit noch eines drauf (92.). Zum Schluss feierte USV Hof einen 4:2 Heimsieg dreifachen Punktgewinn gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen.

USV Raiffeisen Hof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Hof in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von USV Raiffeisen Hof ist deutlich zu hoch. 24 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Süd fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte USV Raiffeisen Hof bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Wir waren eigentlich über 90 Minuten die etwas schwächere Mannschaft, haben aber dieses Mal aufgrund der besseren Chancenauswertung das Spiel gewinnen können! Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns - vorallem für die Moral. Es ist schon eine Zeit her, dass wir in St.Puxa einen Sieg feiern konnten! René Schicker, Hof-Trainer

Bei SV Sinabelkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Mit zwölf ergatterten Punkten stehen die Gäste auf Tabellenplatz sieben. Die Lage von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bleibt angespannt. Gegen USV Hof musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

USV Raiffeisen Hof tritt am Samstag bei Tus Raiffeisen Paldau an. SV Sinabelkirchen ist am Dienstag (19:30 Uhr) bei SV JuLuNi Sturm Klöch zu Gast.

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 4:2 (1:0)

92 Matej Vok 4:2

88 Mitja Semen 3:2

86 Martin Pfeifer 2:2

76 Martin Pfeifer 2:1

49 Mitja Semen 2:0

35 Kevin Poredos 1:0

Startformationen:

Hof: Damjan Lebar - Fabian Halvax (K), Daniel Milak, Rok Ribic, Kevin Poredos, Ivan Bozic - Nevzat Karabulut, Valdet Ljatifi, Matej Vok, Raphael Posch - Mitja Semen

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics, Florian Fadinger - Stefan Feiertag (K), Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl, Georg Maier - Martin Pfeifer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller