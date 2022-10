Tabellenführung erobert: Loipersdorf lacht von der Spitze

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 11:44

In der Unterliga Süd fand am Dienstag das Nachtragsspiel zur Runde 7. Beim Duell um die Tabellenführung trafen der SV Immo Company RB Halbenrain und der Dietersdorfer USV Loipersdorf aufeinander. In einem rassigen und kampfbetonten Spiel setzten sich die Gäste nach 90 Minuten mit 3:2 durch und lachen jetzt von der Tabellenspitze.

Ein strittiger Handselfmeter führte zur Führung der Gäste

Die Hausherren begannen sehr selbstbewusst und druckvoll und kamen bereits in den ersten 20 Minuten zu einigen Chancen. Völlig verdient gingen sie vor 200 Besuchern auch verdient in Führung. Luka Zalokar drückte den Ball über die Linie. Jetzt wachten die Gäste auf und kamen nur fünf Minuten später durch Jernej Kocar zum Ausgleich. MIt dem 1:1 Zwischenresultat ging es für die Protagonisten in die Kabinen

Nach dem Wiederbeginn wurde den Zusehern ein offener Schlagabtausch geboten, den die Auswärtigen in der 50. Minute mit einem Torerfolg starteten Stefan Andjelic verwertete einen Handselmeter und sorgte für die 2:1 Führung aus Sicht der Gäste. Diese Schiedsrichterentscheidung sorgte bei einigen Halbenrainern für Kopfschütteln. Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte Tarek Avdibasic, der seinen Sololauf mit dem Treffer zum 3:1 vollendete.

Der DUSV Loipersdorf ist nun der Tabellenprimus

Es wurde dennoch nocheinmal spannend - denn mit dem ersten Angriff nach dem Ankick gelang Matija Kolar der Anschlusstreffer zum 2:3. Die Heimischen warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne - der DUSV ließ danach aber nichts mehr anbrennen und fuhr schlussendlich mit drei Punkten nach Hause.

Weiter gehts für den SVU Immo Company RB Halbenrain am am Freitag in Feldbach während der DUSV Loipersdorf am Samstag den Aufsteiger aus Siebing empfängt.

Stimmen zum Spiel:

DUSV-Spielerlegende Harry Bauer:

"Das war ein Superspiel von beiden Mannschaften. Der DUSV war richtig stark und hat verdient gewonnen!"

SVU IMMO COMPANY RB HALBENRAIN - DIETERSDORFER USV LOIPERSDORF 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (26. Zalokar), 1:1 (32. Kocar), 1:2 (50. Andjelic (E.), 1:3 (89. Avdibasic), 2:3 (90. Kolar)

Schlossparkstadion; Halbenrain; 200 Besucher; Komornyik - Koprivnik - Strini

Liveticker Halbenrain - DUSV Loipersdorf

by René Dretnik

Symbolfoto: Harry Dostal