Im Torrausch: SV Sinabelkirchen deklassiert Straden

Details Samstag, 08. Oktober 2022 11:59

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Auf dem Papier ging SV Sinabelkirchen als Favorit ins Spiel gegen SU Straden – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Manuel Ertl brachte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen in der 20. Minute nach vorn. Martin Pfeifer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 37 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für SV Sinabelkirchen ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ertl, als er das 3:0 für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen besorgte (51.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Georg Maier (60.), Florian Fadinger (62.) und Mihai Lucian Ilas (75.), die weitere Treffer für SV Sinabelkirchen folgen ließen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Pfeifer, der das 7:0 aus Sicht von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen perfekt machte (90.). Letztlich feierte SV Sinabelkirchen gegen SU Straden nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Sinabelkirchen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Ein älterer Herr auf den Rängen bekommt einen Ball in die Bauchgegend und weicht keinen Zentimeter zurück, dafür gibt es Applaus vom Publikum Foreverpiatek, Ticker-Reporter

27 Gegentreffer hat SU Straden mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Süd. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SU Straden alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte SU Straden kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächster Prüfstein für SV Sinabelkirchen ist USV Siebing (Samstag, 15:00 Uhr). SU Straden misst sich am selben Tag mit Tus Raiffeisen Paldau (19:00 Uhr).

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SU Straden, 7:0 (2:0)

90 Martin Pfeifer 7:0

75 Mihai Lucian Ilas 6:0

62 Florian Fadinger 5:0

60 Georg Maier 4:0

51 Manuel Ertl 3:0

37 Martin Pfeifer 2:0

20 Manuel Ertl 1:0

Startformationen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, Florian Fadinger - Stefan Feiertag (K), Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Kresimir Frigan, Manuel Ertl, Georg Maier - Martin Pfeifer

SU Bund Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler (K), Alexander Juri, Thomas Reicht, Leon Winkler, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Uros Bodanec

by ReD