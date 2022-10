Fünf Spiele ohne Niederlage: St. Peter/O. baut Serie aus

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:35

Für die Zweitvertretung von Gleisdorf gab es in der Partie gegen St. Peter/O, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Tus St. Peter/O. war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Für das erste Tor sorgte Luka Lamac. In der 17. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Mario Pavec versenkte die Kugel zum 2:0 für St. Peter/O. (21.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Der dritte Streich von Tus St. Peter/O. war Pavec vorbehalten (51.). Nach 65 Minuten beförderte FC Gleisdorf 09 II das Leder zum 1:3 ins gegnerische Netz. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte St. Peter/O. gegen Gleisdorf II.

FC Gleisdorf 09 II belegt mit vier Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Heimmannschaft musste schon 25 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Gleisdorf II musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Gleisdorf 09 II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte von Gleisdorf II waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit dem souveränen Sieg gegen FC Gleisdorf 09 II festigte Tus St. Peter/O. die dritte Tabellenposition. Die Saison von St. Peter/O. verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Tus St. Peter/O. nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte St. Peter/O. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Gleisdorf II stellt sich am Mittwoch (19:00 Uhr) bei USV Raiffeisen Hof vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Tus St. Peter/O. Dietersdorfer USV Loipersdorf.

Unterliga Süd: FC Gleisdorf 09 II – Tus St. Peter/O, 1:3 (0:2)

65 Sombat Spiess 1:3

51 Mario Pavec 0:3

21 Mario Pavec 0:2

17 Luka Lamac 0:1