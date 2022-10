Scheidung im Einvernehmen: Straden trennt sich von Trainer Kaufmann

Nach der bitteren 0:7-Klatsche der SU BUND Straden in der vergangenen Runde gegen den SV Sinabelkirchen Bericht ) trennen sich die Wege von Trainer Georg Kaufmann und dem Traditionsverein einvernehmlich. In der laufenden Saison sind die ambitionierten Stradener weit hinter den Erwartungen geblieben - der Verein belegt mit sieben Punkten aus zehn Spielen lediglich Rang 13 in der Unterliga Süd . Aus diesem Grund wurde der Vertrag mit dem UEFA-A-Lizenz-Trainer - auf gegenseitigem Wunsch - mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Ein Nachfolger konnte allerdings noch nicht gefunden werden - das Training wird jetzt von Kapitän Gernot Ranftl geleitet.

Das Kapitel Georg Kaufmann ist nach zweieinhalb Jahren bei Straden zu Ende geschrieben

Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite analysiert, hat man zu viele Punkte aufgrund mangelnder Konsequenz in puncto Verteidigung und wegen mangelnder Chancenverwertung leichfertig liegen gelassen. Obwohl Georg Kaufmann es auch während der schwierigen Corona-Zeit verstanden hat, die Spieler mit wöchentlichen Online-Trainings und einem speziellen Homecoaching-Programm bei Laune zu halten, ist der Draht zur Mannschaft in den letzten Wochen verloren gegangen. Dennoch hat er es geschafft, junge Spieler wie Alexander Juri, Gabriel Tuscher oder Marco Paulitsch und seiner Leitung zu Stammspielern zu entwickeln und diese in der Kampfmannschaft zu etablieren. Auch die Reicht-Zwillinge haben unter seinen Fittichen den nächsten großen Schritt gemacht. Nachfolger gibts beim Unterligisten noch keinen - die Sondierungsgespräche haben allerdings schon begonnen.

Stimmen zur Trennung:

Georg Kaufmann, Ex-Trainer:

"Ich habe mich nach dem Spiel in Sinabelkirchen an den Verein gewandt und ihnen mitgeteilt, dass ich mich als Trainer zurückziehen werde. Die Entwicklung, die wir uns beide erhofft haben, ist leider nicht so eingetreten. Ich habe in den letzten zweieinhalt Jahren viel Herzblut in meine Arbeit als Coach investiert und einzelne Spieler haben sich sehr gut weiterentwickelt. Die mannschaftlichen waren größtenteils gut, leider hat sich das in den Ergebnissen nicht widergespielt. Ich wünsche dem Verein und jeden einzelnen Spieler alles Gute für die Zukunft."

Daniel Rauch, sportlicher Leiter:

"Aufgrund des fehlenden Zugangs zur Mannschaft haben wir uns mit Georg Kaufmann gemeinsam entschieden, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Ich stehe nicht an, mich für die gute Arbeit, die er bei uns geleistet zu bedanken. Er hat es in den 2,5 Jahren geschafft einige junge Spieler weiterzuentwickeln und sie in die Stammelf zu bringen. Leider ist der Erfolg in dieser Saison ausgeblieben. Deshalb waren wir gezwungen zu reagieren. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute. Das Training wird derzeit von Kapitän Gernot Ranftl geleitet. Wir hoffen aber, dass wir bereits am Mittwoch beim nächsten Training den neuen Coach vorstellen können."