Auf Aufstiegskurs: Halbenrain gewinnt das Derby gegen Deutsch Goritz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:05

SVU Immo Company Halbenrain drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen USV Deutsch Goritz. SV Halbenrain erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

400 Besucher wollten das Derby sehen

In den ersten 45 Minuten agierten die Gäste sehr bissig, Trainer Günther Nöst hatte sein Team gut auf den Gegner eingestellte. Die Heimischen mussten fünf Stammspieler vorgeben, so lief das Werkl zu Beginn noch nicht ganz so rund. Die Gäste gingen durch Andreas Wagner völlig verdient mit 1:0 in Führung (16.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Im zweiten Spielabschnitt sahen die 400 Besucher im Schlossparkstadion ein völlig anderes Derby - wie ausgewechselt gingen die Hausherren zur Sache. Einige tolle Möglichkeiten wurden anfangs ausgelassen, der verwertete Elfmeter von Luka Zalokar brachte den SVU Immo Company Halbenrain wieder in die Spur (55.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Matija Kolar schnürte einen Doppelpack (75./89.), sodass der Gastgeber fortan mit 3:1 führte. Beide Tore waren schön herausgespielt.

In der Nachspielzeit (91.) sorgte Simon Taschner für das 4:1 und stellte gleichzeitig den Endstand her. Ein erfolgreiches Jahr geht somit für die Elf von Markus Rosenberger zu Ende - der SV Halbenrain beendete sowohl die Frühjahrs- als auch die Herbsttabelle an der Spitze.

Halbenrains Offensive ist das Maß aller Dinge - insgesamt 50 Treffer wurden erzielt

50 Tore – mehr Treffer als SV Halbenrain erzielte kein anderes Team der Unterliga Süd. Die Saison von SVU Immo Company Halbenrain verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Halbenrain zu besiegen.

Deutsch Goritz holte auswärts bisher nur neun Zähler. Der Gast rangiert mit 20 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat USV Deutsch Goritz derzeit auf dem Konto. Deutsch Goritz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.



Markus Rosenberger, Trainer Halbenrain:

"Wahnsinn! Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Die zweite Halbzeit war trotz langer Saison einer unsere Besten. Wir haben nach einem langen Jahr, mit nur zwei Wochen Sommerpause, nocheinmal alles abgerufen. Frühjahrsmeister und Herbstmeister im Jahr 2022 kann sich sehen lassen."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – USV Deutsch Goritz, 4:1 (0:1)

91 Simon Taschner 4:1

89 Matija Kolar 3:1

75 Matija Kolar 2:1

55 Luka Zalokar 1:1

16 Andreas Wagner 0:1

Startaufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Sebastian Pot, Fabian Vieregg (K), Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Simon Taschner, Samir Krasniqi, Emir Karamujic - Luka Zalokar, Matija Kolar

Deutsch Goritz: Christoph Haas, Marcel Gider (K), Andreas Wagner, Julian Leitgeb, Sandi Ceh, Patrick Zirngast, Valentin Fortmüller, Julian Fortmüller, Stefan Wagner, Julian Puntigam, Christopher Urbanitsch

by René Dretnik