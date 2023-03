Furiose Schlussphase: Deutsch Goritz zelebriert deutlichen Derbysieg in Hof

Details Sonntag, 26. März 2023 18:39

Am Sonntagnachmittag durften sich die Sportfreude der Unterliga Süd im Zuge der 15. Runde auf einen Derby-Hit freuen, standen sich auf der St. Puxa Sportanlage in Hof bei Straden der heimische USV Hof und der geografisch nahe gelegene Kontrahent USV Deutsch Goritz gegenüber. Im Hinspiel hatte USV Deutsch Goritz einen beeindruckenden 4:0 gefeiert und auch in diesem Rückspiel hatten die Gäste den nötig längeren Atem - bringt eine packendes Finish einen 1:4-Endstand mit sich.

Ruppig in Akt eins, torreich in Hälfte zwei

Die erste Hälfte wurde von sportlichen Highlights nicht gerade überhäuft, viel mehr standen teils rüde Vergehen und zahlreiche Unterbrechungen im Vordergrund - ein Derby mit extra viel Würze wurde den knapp 250 Zuschauern im St. Puxa geboten. Zur Pause stand es noch torlos 0:0.

Nach dem Seitenwechsel aber nahm das Geschehen langsam Fahrt auf, klopften die Gäste in gehäufter Regelmäßigkeit vor dem Gehäuse der Heimmannschaft an - mit dem Torerfolg wurde es mangels zwingender Durchschlagskraft im letzten Drittel aber lange nichts. Und wie im Fußball üblich, kontert das augenscheinlich unterlegene Team dann eiskalt: Nachdem Deutsch Goritz einen Flankenball von rechts halbherzig klärt, staubt Mitja Semen aus kurzer Distanz ab und markiert das 1:0 für Hof (73.) - der Beginn einer furiosen Schlussphase. Denn lange ließ sich der Gast nicht bitten, schlug durch Valentin Fortmüller nach ebenfalls einer defensiven Unzulänglichkeit prompt zurück (75.). Dann schien das Derby auf ein Remis hinauszulaufen, doch hatte Deutsch Goritz noch ein Ass im Ärmel und geigte in den finalen Minuten gehörig auf: Wieder Valentin Fortmüller, der diesmal nach einem feinen Stanglpass zur Stelle war, markiert den erstmaligen Führungstreffer der Gäste (86.). Die Vorentscheidung brachte ein indiskutabler Elfmeter-Entscheid in Minute 90 - legte sich Sandi Ceh die Kugel am Punkt zurecht und verwandelte eiskalt zum 1:3. Den Schlusspunkte in einem packenden Aufeinandertreffen setzte Nejc Stres tief in der Nachspielzeit, schlägt dessen abgefälschter Distanz-Freistoß unhaltbar in den Maschen ein - 1:4!

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Raiffeisen Hof. Die mittlerweile 41 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz bei. Die Stärke von USV Hof liegt in der Offensive – mit insgesamt 29 erzielten Treffern.

Deutsch Goritz ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Die Saison von USV Deutsch Goritz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt.

USV Raiffeisen Hof tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei Gemeinde-Kontrahent SU Straden an. Einen Tag später empfängt USV Deutsch Goritz SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen.

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – USV Deutsch Goritz, 1:4 (0:0)

94 Stres Nejc 1:4

90 Sandi Ceh 1:3

86 Valentin Fortmueller 1:2

76 Valentin Fortmueller 1:1

74 Mitja Semen 1:0

