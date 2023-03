Tabellenführung verspielt: Halbenrain kommt gegen Straden gehörig unter die Räder

Details Sonntag, 26. März 2023 18:51

Im Zuge der 15. Runde in der Unterliga Süd standen sich am Samstagnachmittag der Tabellenführer SVU Halbenrain und die Sportunion Straden gegenüber. Vom Tabellen-Klassement her steckte die Heimmannschaft klar in der Favoritenrolle, doch wussten sich die Gäste rund um Coach Klaus Fuchs mit einer mannschaftlich geschlossenen und überzeugenden Darbietung auf den längeren Ast zu setzen - am Ende gab es einen beeindruckenden 4:1-Erfolg der Gäste zu bestaunen. Das Hinspiel hatte Halbenrain in einem packenden Match mit 4:3 für sich entschieden.

Couragierte erste Halbzeit der Gäste

Von Beginn an kommt das Match mit viel Tempo bestückt daher, sind sich die Gäste von Beginn an im Klaren, wie es die Stärken des Gegners auszuschalten gilt. Und so war es dann auch die Sportunion Straden, die nach einer Viertelstunde den Führungstreffer herbeiführte - der alles andere als unverdient daherkam: Schon in der Szene, die den gewinnbringenden Eckball zur Folge hat, knallt der abgefälschte Distanzschuss von Blaz Sisko an die rechte Stange. Den damit einhergehenden Korner bringt Gernot Ranftl ideal zur Mitte, läuft sich Tobias Mencigar folglich am Fünfer frei und ist via Kopfball ins lange Eck zur Stelle - 0:1. In der Folge verschafft dieser Vorsprung den Gästen sichtlich Rückwind, geht es mit diesem Zwischenstand auch in die Kabinen.

Tuscher-Doppelpack bringt Straden auf die Siegerstraße

Zwar kamen die Hausherren nach dem Seitenwechsel mit viel Tatendrang aus den Katakomben retour, doch zeigten sich die Gäste in der Chancenverwertung eiskalt und markierten nach einer Stunde Nettospielzeit das 0:2. Wiederum ein Korner führt zum Torerfolg, bekommt die Heimelf den Ball nach der Hereingabe von links im 16er nicht geklärt und spielt folglich Gabriel Tuscher aus kürzester Distanz den Nutznießer. Diesmal aber ließ sich Halbenrain nicht lange bitten und verkürzt in Person von Tine Celec prompt auf 1:2 (62.). Damit schien das Ganze auf eine packende Schlussphase hinauszulaufen, wollte Straden mit einem dritten Treffer aber rasch für die Vorentscheidung sorgen. Dieses Tor gelang in Minute 69: Tuscher leitet selbst ein, verlagert vom 16er allerdings nochmal mit viel Übersicht auf die halbrechte Seite, wo Philipp Winkler aufschaut und mit dem idealen Pass an den ersten Pfosten zu Gabriel Tuscher retourniert - dieser vollstreckt eiskalt und markiert seinen Doppelpack - 1:3. Damit war die Gegenwehr der Heim-Elf zwar nicht verflogen, doch nahm Straden mit breiter Brust sichtlich leichter Zeit von der Uhr als noch zuvor. Den Schlusspunkt setzen abermals die Gäste, war Joker Leon Winkler das letzte Glied einer Konter-Kette und stellte im Eins-gegen-Eins den 1:4-Endstand sicher.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Halbenrain 33 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt SVU Immo Company Halbenrain den besten Angriff der Unterliga Süd - dennoch rutscht man mit nur einem Punkt aus zwei Spielen zum Rückrunden-Start auf Rang zwei ab.

SU Straden verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich die Fuchs-Elf in den letzten fünf Spielen von der formsstarken Seite.

Nächster Prüfstein für SV Halbenrain ist USV Siebing (Samstag, 16:00 Uhr). SU Straden misst sich am selben Tag mit USV Raiffeisen Hof (19:00 Uhr).

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – SU Straden, 1:4 (0:1)

94 Leon Winkler 1:4

69 Gabriel Tuscher 1:3

62 Tine Celec 1:2

60 Gabriel Tuscher 0:2

15 Tobias Mencigar 0:1

