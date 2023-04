"El Classico": Drei Kopfbälle bringen den Straden Derbysieg über Hof [Video]

Details Montag, 03. April 2023 19:02

SU Straden gewann das Samstagsspiel gegen USV Raiffeisen Hof mit 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SU Straden heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit SU Straden seinen Sieger gefunden.

Derbysieger Sportunion Straden

Alle vier Treffer waren Kopfballtore

250 Zuschauer sahen, wie Kevin Poredos in der sechsten Minute das 1:0 für USV Hof markierte. Sein Kopfball landete unhaltbar im Netz. In der 32. Minute erzielte Tobias Mencigar das 1:1 für SU Straden - ebenfalls per Kopf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Alexander Juri stellte die Weichen für SU Straden auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem Kopf nach einem Eckball zum 2:1 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mencigar für einen Treffer sorgte (93.). Und man glaubte es kaum, dieser Treffer fiel wiederum nach einen Eckball und wieder traf der Schütze per Kopf. Schließlich strich SU Straden die Optimalausbeute gegen USV Raiffeisen Hof ein.

Mit sieben Siegen weist die Bilanz von SU Straden genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Heimmannschaft scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Hof. Die mittlerweile 44 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – mit insgesamt 30 erzielten Treffern. USV Raiffeisen Hof verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. USV Hof verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

SU Straden setzte sich mit diesem Sieg von USV Raiffeisen Hof ab und belegt nun mit 23 Punkten den achten Rang, während USV Hof weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am 10.04.2023 empfängt SU Straden in der nächsten Partie USV Deutsch Goritz. Als Nächstes steht USV Raiffeisen Hof USV Siebing gegenüber (Samstag, 16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gernot Ranftl, Kapitän Straden:

Klaus Fuchs, Trainer Straden:

"Es war eine Partie wie erwartet. Hof war sehr bissig und kampfbereit, auf das haben wir uns eingestellt. Beim Gegentor waren wir sehr fehleranfällig, das haben wir aber in der Halbzeit besprochen. Wir haben gut gespielt, das Match war generell auf hohem Niveau. Wir hätten den Sack schon vorher zumachen müssen. Der Sieg war verdient und in Ordnung."

René Schicker, Trainer Hof:

"Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben es leider wieder einmal verabsäumt, bei Standardsituationen gut zu verteidigen. Wir haben drei Tore aus Standards bekommen, dann ist es schwierig eine Partie noch zu gewinnen."

Unterliga Süd: SU Straden – USV Raiffeisen Hof, 3:1 (1:1)

93 Tobias Mencigar 3:1

57 Alexander Juri 2:1

32 Tobias Mencigar 1:1

6 Kevin Poredos 0:1

Aufstellungen:

SU Bund Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Blaz Sisko, Alexander Juri, Thomas Reicht, Tadej Lukman, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Michael Reicht, Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Tobias Hirtl, Leon Winkler, Christoph Stiasny, Semir Softic, Markus Ranftl, Thomas Fleischhacker

Hof SU: Damjan Lebar - Fabian Halvax, Lukas Puntigam (K), Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos - Nevzat Karabulut, Nico Seidl, Matej Vok, Raphael Posch - Mitja Semen

Ersatzspieler: Elias Müller, Valdet Ljatifi, Endrit Dvorani, Alejandro Vanegas Nino, Michael Frankl, Tobias Scherberl

