Trainerfreistellung: Halbenrain verpflichtet neuen Coach - alter Trainer geht nach Wies

Beim Herbstmeister der Unterliga Süd dem SV Union Halbenrain gingen ja jüngst die Wogen hoch. Die Auffassungsunterschiede zwischen Coach Markus Rosenberger und dem Vorstand, der sich ja trotz Tabellenführung gegen den Aufstieg ausgesprochen hatte, waren zu groß. Rosenberger wurde freigestellt - sein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger - Darko Kavcic kehrt wieder zurück und schwingt ab sofort das Trainerzepter.

Darko Kavcic ist wieder an seiner alten Wirkungsstätte zurück

Nach drei Jahren Halbenrain wechselt Rosenberger nach Wies

Ex-Coach Markus Rosenberger war insgesamt drei Jahre in Halbenrain tätig, wäre das vorige Jahr 2022 als ganze Saison gewertet worden, hätte Halbenrain den Meistertitel geholt - denn die Halbenrainer hatten sowohl in der Frühjahrstabelle, als auch in der Herbsttabelle die Nase vorne. Den Aufstieg hat man mittlerweile abgeschrieben - in der kommenden Saison wird ein Platz im vorderen Drittel angepeilt - dieses ambitionierte Ziel soll mit dem neuen Trainer Darko Kavcic erreicht werden. Er schaffte das Husarenstück und stieg schon zweimal mit dem USV Halbenrain in die Unterliga Süd auf.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Markus Rosenberger, Ex-Trainer Halbenrain:

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die letzten drei Jahre bedanken. Halbenrain hat mir die Chance gegeben, als junger Trainer in der Unterliga tätig zu werden. Die Highlights waren der Herbstmeistertitel in dieser Saison und der Frühjahrsmeistertitel 2021/22. Ich hinterlasse eine intakte Mannschaft, die sich in den letzten Jahren positiv entwickelt hat und gehe ohne Reue und böses Blut."

Heinrich Kager, Obmann Halbenrain:

"Wenns nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr. Es ist schade, Markus Rosenberger war sehr erfolgreich. Aber wenn es für die Mannschaft nicht mehr passt, muss man leider so entscheiden."

Statement auf der Facebook-Seite:

"Nach den vergangenen Wochen wurde Markus Rosenberger als Trainer unserer Kampfmannschaft freigestellt. Vielen Dank für deine Arbeit und alles Gute in deiner weiteren Trainerlaufbahn. Übernommen wird unsere Mannschaft von Darko Kavcic, der schon einige Erfolge mit unsere Kampfmannschaft einfahren konnte. Unter anderem konnte er mit unserer Kampfmannschaft schon zweimal in die Unterliga Süd aufsteigen."

