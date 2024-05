Kantersieg: TUS St. Stefan im Rosental düpiert SV Sinabelkirchen

Details Samstag, 04. Mai 2024 10:10

Am Freitagabend erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung von TUS St. Stefan im Rosental, die SV Sinabelkirchen mit einem deutlichen 5:1 schlugen. Das Spiel, das pünktlich um 19:30 Uhr begann, zeigte von Anfang an, dass die Gäste mit einer klaren Siegesabsicht angereist waren. Schon früh im Spiel setzte TUS St. Stefan/R. ein Zeichen und dominierte das Spielgeschehen auf dem Platz.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Bereits in der 17. Minute eröffnete Marcel Suppan das Torfestival für TUS St. Stefan/R. mit einem präzisen Treffer, der die Gäste in Führung brachte. Diese frühe Führung gab dem Team zusätzlichen Schwung, und sie drängten auf eine Erweiterung ihres Vorsprungs. Elias Neubauer nahm diese Herausforderung an und erzielte in der 35. Minute das 0:2 und kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, noch das 0:3. Mit diesen beiden Toren zeigte Neubauer seine Klasse und ließ die Verteidigung von SV Sinabelkirchen hilflos aussehen. Die erste Halbzeit endete somit mit einem komfortablen 3:0 Vorsprung für TUS St. Stefan im Rosental.

Ein ungleiches Duell setzt sich fort

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels nicht wesentlich. TUS St. Stefan/R. behielt die Kontrolle über das Spiel und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Bemühungen wurden in der 83. Minute erneut belohnt, als Marcel Suppan seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 0:4 schraubte. Kurz darauf, in der 89. Minute, gelang es Martin Pfeifer jedoch, den Ehrentreffer für SV Sinabelkirchen zu erzielen und den Spielstand auf 1:4 zu verkürzen. Dieser Treffer brachte kurzzeitig Hoffnung zurück ins Team von SV Sinabelkirchen, doch diese Hoffnung wurde schnell zunichte gemacht. Marcel Suppan, der Mann des Abends, vollendete seine herausragende Leistung mit einem dritten Tor in der 90. Minute, was das Endergebnis auf 1:5 für TUS St. Stefan/R. festlegte.

Als das Spiel in der 91. Minute abgepfiffen wurde, stand ein überzeugender Sieg für TUS St. Stefan im Rosental fest. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Teamleistung, und besonders Marcel Suppan mit seinen drei Toren wird dieses Spiel als persönlichen Erfolg verbuchen. SV Sinabelkirchen musste eine harte Niederlage hinnehmen, doch das Endergebnis spiegelt die Leistung auf dem Platz wider. TUS St. Stefan/R. fährt mit einem wohlverdienten Sieg nach Hause.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan/R:

"Zum Start war es ein enges Spiel, Sinabelkirchen hat auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt. Trotz einiger Ausfälle sind wir dann aber immer besser ins Spiel gekommen. Die Spieler, die ihre Chance bekommen haben sind mutiger geworden."

"Wir waren dann eigentlich sehr kompakt, offensiv im Vergleich zu den letzten Runden, konsequenter im letzten Drittel und vor dem Tor eiskalt! Meine Jungs haben sehr viele Dinge gut umgesetzt die wir uns vorgenommen haben - alles in allem war es ein absolut verdienter Sieg. Wichtig war jetzt auch, dass mein Team endlich wieder mal belohnt wurde für das was sie Spiel für Spiel alles investieren!"

Unterliga Süd: SV Sinabelkirchen : St. Stefan/R. - 1:5 (0:3)

90 Marcel Suppan 1:5

89 Martin Pfeifer 1:4

83 Marcel Suppan 0:4

47 Elias Neubauer 0:3

35 Elias Neubauer 0:2

17 Marcel Suppan 0:1

