Torfestival in Halbenrain: Messerer-Elf triumphiert mit 6:2 über FC Gleisdorf 09 II

Details Samstag, 04. Mai 2024 11:05

In einem spannenden Fußballabend zeigte SV Halbenrain eine herausragende Leistung und sicherte sich einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen FC Gleisdorf 09 II. Die Partie, die von Beginn an voller Energie und Spannung war, bot den Zuschauern zahlreiche Tore und unvergessliche Momente. Trotz eines frühen Rückschlags bewies Halbenrain Charakter und dominierte das Spiel mit einer Kombination aus strategischem Spiel und individueller Brillanz.

Ein Spiel der Wendungen

Das Match begann überraschend mit einem schnellen Tor für FC Gleisdorf 09 II in der 3. Minute, verursacht durch einen Eigenfehler der Halbenrainer. Dieser frühe Führungstreffer durch Jannik Nico Schlegel setzte die Gastgeber unter Druck, doch SV Halbenrain ließ sich nicht beirren. In der 14. Minute gelang Tilen Pungarsek durch einen traumhaften Freistoß aus etwa 12 Metern der Ausgleich. Dieses Tor markierte den Wendepunkt des Spiels, denn von da an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Kristian Kraus brachte seine Mannschaft in der 19. Minute mit einem gut herausgespielten Tor in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 24. Minute, der die Führung auf 3:1 ausbaute. Simon Taschner erhöhte mit einem Kopfball nach einer Ecke in der 37. Minute auf 4:1, und kurz vor der Halbzeitpause erzielte Kristian Kraus mit einem spektakulären Volley das 5:1, was seine herausragende Leistung in der ersten Hälfte krönte.

Tilen Pungarsek trifft von der Mittellinie

Die zweite Halbzeit bot weniger Tore, aber nicht weniger Spannung. FC Gleisdorf 09 II zeigte trotz des deutlichen Rückstands Kampfgeist und erzielte in der 90. Minute durch Patrick-Cristian Pletoianu den Treffer zum 5:2. Doch jegliche Hoffnung auf ein Comeback wurde schnell zunichte gemacht, als Tilen Pungarsek direkt vom Anstoß weg das Spiel mit einem direkten Schuss zum 6:2 für SV Halbenrain entschied. Eine rote Karte für Fabian Vieregg von Halbenrain wegen Torraubs in der 86. Minute sorgte für zusätzliche Dramatik, hatte aber keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels.

Die Partie endete schließlich nach 93 Minuten mit einem beeindruckenden 6:2-Sieg für SV Halbenrain. Trotz des frühen Schocks durch den Führungstreffer von Gleisdorf zeigte Halbenrain eine beeindruckende Reaktion und dominierte das Spiel durchgehend. Mit diesem Sieg unterstrichen sie ihre Ambitionen und zeigten einmal mehr, dass sie ein Team sind, mit dem man in dieser Saison rechnen muss.

Stimme zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Halbenrain:

"Nach dem Totalversagen meiner Mannschaft letztes Wochenende, begann dieses Spiel gegen Gleisdorf wieder mit einem unnötigen Fehler und 0:1, danach hat die Mannschaft Moral bewiesen und das Spiel mit fünf schönen Toren bis zur Halbzeit gedreht. In der zweiten Halbzeit verloren wir dann ein wenig den Spielfluss, geschuldet aber auch weil die junge Gleisdorfer Mannschaft es sehr gut machte und nicht aufgegeben hat!

Das Tor zum 6:2 von unserem Geburtstagskind Tilen Pungarsek von der der Mittellinie entschädigt ein wenig das Geschehen in der 2 Halbzeit ! Wir müssen diese unnötigen Fehler in den nächsten Wochen abstellen sonst wird es schon in Fürstenfeld schwierig etwas zählbares mitzunehmen! Ich glaube und vertraue aber meiner Mannschaft arbeite gerne mit ihnen, daher habe ich auch meinen Vertrag für nächste Saison hier in Halbenrain verlängert!"

Unterliga Süd: SV Halbenrain : Gleisdorf II - 6:2 (5:1)

92 Tilen Pungarsek 6:2

91 Patrick-Cristian Pletoianu 5:2

43 Kristian Kraus 5:1

37 Simon Taschner 4:1

24 Kristian Kraus 3:1

19 Kristian Kraus 2:1

14 Tilen Pungarsek 1:1

3 Jannik Nico Schlegel 0:1

