FC Ligist: "Die Jungs sind hungrig auf die neue Saison"

Details Dienstag, 25. August 2020 20:03

Am Freitag, dem 28. August um 19:30 Uhr ertönt in der steirischen Unterliga West nach fünfmonatiger Pause in Gralla der Anpfiff für die Saison 2020/2021, wenn die Hausherren Gralla auf Tillmitsch treffen. Bei einem Verein in der Unterliga West hat sich personell einiges getan. Sechs Neuzugänge stehen ebenfalls sechs Abgängen beim FC Ligist (11. Platzierter der Vorsaison) gegenüber. Der Mannschaftskader wurde gezielt verjüngt. Mit einem Altersschnitt von 21,7 Jahren stellt man wahrscheinlich die jüngste Truppe der Unterliga West.

Stephan Metzner, Obmann beim FC Ligist im Gespräch mit Ligaportal.at über die Vorbereitung, Transfers und Ziele.

Läuft die Vorbereitung nach Plan?

„Wir sind mit der Vorbereitung zufrieden. Es wurde viel ausprobiert. Die Jungs sind Feuer und Flamme und hungrig auf die neue Saison. Es wird Zeit, dass es endlich wieder losgeht.“

Hat man sich beim FC Ligist personell verändert?

„Ja, es gibt schon einige Veränderungen. Unser Ziel war es und ist es, junge einheimische Talente willkommen zu heißen und eine Chance zu geben. Die Jungs wollen jetzt unbedingt wieder kicken, das zeigt auch die hohe Trainingsbeteiligung.“

Neuzugänge:

Marco Krauss, Mario Kriemer, Oskar Groß (alle Köflach)

Daniel Wagner, Florian Wagner (Pirka)

Matthias Repic (Voitsberg)

Abgänge:

Richard Nagy (Stallhofen), Moritz Holzerbauer (Köflach), Fabian Grinschgl (Mooskirchen), Gregor Zeck (Lankowitz), Zeid Sediki (SK Sturm Graz), Matija Birus

Was will man mit der jungen hungrigen Truppe erreichen?

„Wir geben keine Platzierung aus. Die Unterliga soll aber gefestigt werden. Ziel ist es einfach, in jedem Match gut mitzuspielen und Punkte zu holen. Junge Spieler sollen die Chance bekommen erfolgreich zu sein. Und dann sehen wir was der Herbst bringt.“

By: Ligaportal.at/Patrick Woppel

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten