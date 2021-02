Bad Gams' Patrick Posch: "Verheerende Situation!"

Details Samstag, 30. Januar 2021 16:56

Das Corona-Virus hat auch den Amateurfußball fest im Griff. Seit Monaten rollt der Ball nicht - nur knapp zwei Drittel der Herbstsaison konnten gespielt werden. Wir haben an dieser Stelle mit Patrick Posch, Goalie des SC Bad Gams in der Unterliga West, gesprochen und uns über das Thema Pandemie, die Wintervorbereitung, Ziele für die Rückrunde und einiges mehr unterhalten. Die Bad Gamser überwintern übrigens auf dem neunten Tabellenplatz.

LIGAPORTAL.AT: Corona beschäftigt auch den Fußball seit einem Jahr enorm: Wie gehst du damit um und wie tief ist der Amateurfußball deiner Meinung nach insgesamt betroffen?

Patrick Posch: "Der Fußball im Amateurbereich ist natürlich stark betroffen. Es fehlt der Sport in der Gesellschaft, der Treffpunkt „Sportplatz“ am Wochenende für die Fans und natürlich der Wettkampf für uns Spieler. Aber auch wirtschaftlich wird es den meisten Vereinen schlechter gehen. Es fehlen die Spiele und somit die Einnahmen am Spieltag, jedoch fallen mit Veranstaltungen große Einnahmenquellen weg. Somit muss man an die Sponsoren, die an der Unterstützung festhalten einen riesen Dank aussprechen. Aber man soll nicht zu viel jammern, denn es gibt Sparten, die es viel Schlimmer trifft. Im Gesamten ist eben diese Situation für die Wirtschaft verheerend."

LIGAPORTAL.AT: Wie geht es dir privat mit den Einschränkungen?

Patrick Posch: "Privat sind die Einschränkungen natürlich auch deutlich spürbar, aber man muss es akzeptieren wie es ist und somit lebe ich mit dieser Situation."

LIGAPORTAL.AT: Der Profi-Fußball läuft ja weiter - wie dramatisch ist es, die leeren Ränge zu sehen - und wann denkst du, werden wir zur Normalität zurückkehren?

Patrick Posch: "Die Spiele vor leeren Rängen sind einfach nicht das Selbe. Jedoch muss man froh sein, dass Fußball auch wenn nur in dieser Form, gespielt wird. Der Sport lebt von den Emotionen und deswegen ist es eben Schade, wenn man die Spiele jetzt so verfolgen muss. Bis wir wieder in der Normalität angekommen sind, wird es noch einige Zeit dauern. Ich möchte aber keine zeitliche Prognose abgeben."

LIGAPORTAL.AT: Wie warst du mit dem Herbst in deiner Mannschaft zufrieden?

Patrick Posch: "Der Herbst war für uns mit gemischten Gefühlen anzusehen. Anfangs hat es nicht nach Wunsch geklappt. Nach einigen Wochen haben wir immer besser zusammengefunden und wir sind gut im Tritt gewesen. Für uns wäre eine Fortsetzung sicher positiv ausgefallen, da wir gut und erfolgreich gespielt haben. Der Zusammenhalt passt und jeder gibt alles und das ist einer der wichtigsten Aspekte."

LIGAPORTAL.AT: Wie hältst du dich in der Winterpause fit?

Patrick Posch: "Persönlich trainiere ich jetzt wenn es sich zeitlich ausgeht 5-6 Mal die Woche. Ergometer, Laufeinheiten und Kräftigung stehen am Programm. Somit wird das Heimprogramm unseres Vereines gut umgesetzt."

LIGAPORTAL.AT: Wie hält sich der Verein in diesen Zeiten über Wasser?

Patrick Posch: "Unser Vorstand arbeitet täglich hart daran, dass es dem Verein gut geht und dass es somit auch uns Spielern gut geht. Das weiß ich und kann ich nur bestätigen. Natürlich ist es in der jetzigen Phase schwer, Geld aufzustellen, aber sie machen einen super Job."

LIGAPORTAL.AT: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus, sofern es eine gibt?

Patrick Posch: "Die Ziele für die Rückrunde sind ganz klar den Klassenerhalt so früh als möglich zu fixieren. Danach stecken wir die Ziele neu ab. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist mit Sicherheit im Rahmen des Möglichen. Aber als Spieler spielt man um erfolgreich zu sein und um zu gewinnen. Deswegen will ich in Zukunft natürlich weiter vorne sein als im gesicherten Mittelfeld."