Maxi Ringert: Wenn alles aufgeht, ist der sechste Platz noch drinnen

Details Donnerstag, 12. Januar 2023 22:40

In der Unterliga West verspricht das Frühjahr wieder brisante Duelle – sowohl in der oberen Tabellenregion als auch in der unteren. Einer der Vereine, der sich im Abstiegskampf befindet, ist der TUS Stein Reinisch St. Veit am Vogau. Der Klub hat den Herbst komplett verpatzt und belegt nur den 12. Platz. Ein neues Trainerduo soll den Verein wieder zurück zur alten Stärke führen, die Tillmitscher Meistermacher Johann Bartl und Leon Panikvar sind in St. Veit ab sofort für den sportlichen Erfolg verantwortlich. Kapitän Maximilian Ringert beurteilt die Situation und stellt sich dem Interview mit der Redaktion.

Maximilian Ringert will mit seinem Team auf den sechsten Platz vorpreschen.

Interview mit Kapitän Maximilian Ringert

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der Hinrunde?

"Die Stimmung ist super. Wir sind voll motiviert."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir haben alle vom neuen Trainer ein Heimprogramm bekommen. Das Training startet am 23. Jänner."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Bis jetzt wurden drei Spieler fix verpflichtet. Filip Pocrnja kommt aus Tillmitsch, Dan Krajnc von Flavia und Tobias Walter von Gabersdorf. Abgänge haben wir aktuell noch keine."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir müssen die vielen Gegentore abstellen und kompakter auftreten. Wenn wir das umsetzen, können wir noch einen oberen Mittelfeldplatz erreichen."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Hengsberg hat einen breiten Kader mit enormer Qualität und Erfahrung und wird deshalb Meister. Das Rennen um den zweiten Platz ist noch offen und wird spannend."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Der Oberliga-Absteiger Gleinstätten und wir sind hinter den Erwartungen geblieben. Die junge Truppe aus Ligist habe ich vor dem Herbst nicht soweit vorne gesehen."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir müssen gleich zu Beginn der Rückrunde von hinten wegkommen. Wenn alles aufgeht ist der sechste Platz möglich."

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Es waren einige gute Spiele dabei, vor allem das Finale. Argentinien ist verdient Weltmeister geworden."

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Messi, weil er mir vom Spielertyp her besser gefällt.

SUV oder Sportwagen?

Ich nehme beide.

Schnitzel oder Schweinsbraten?

Schnitzel

Offensiv oder Defensiv?

Offensiv.

Strand oder Berge?

Strand

Lieblingsverein?

Borussia Dortmund und St. Veit

Lieblingsspieler?

Kevin de Bruyne

Vorbild?

Mein Opa Toni Ringert

Deine sportlichen Ziele für die Zukunft?

Noch einmal mit St. Veit aufsteigen.

by René Dretnik

Foto: privat