Sturm Graz Legende wird 70 - "Liebenau Toni" Haas feiert mit dem USV Ragnitz seinen Geburtstag

Beim Namen "Haas" denken viele Sturm Graz Fans natürlich an Mario Haas, aber die älteren Semester unter den Schwoazn haben noch einen weiteren Haas im Kopf - Toni Haas! Dieser kam im Juli 1977 vom damaligen Landesligisten SV Feldbach als torgefährlicher Mittelstürmer zu den Grazern. Mit seinen 23 Jahren wurde er schnell zum Liebling der Fans im alten Liebenauer Stadion. Es war dies die Zeit, als die Blackys alle Spiele im alten Bundesstadion ausrichteten, bevor man wieder in die Gruabn zog. Später wurde er zu einer Legende beim USV Ragnitz auf der Trainerbank.

Der USV Ragnitz besuchte den Jubilar - Toni Haas ist eine wahre Legende im steirischen Fußball!

Die Stars im Sturm dieser legendären Mannschaft haben heute noch große Namen - da war zum einen Gernot Jurtin auf dem Platz, zum anderen der Schwede Kurt Stendal. Beide hatten eine außergewöhnliche Qualität für die damalige Zeit in der österreichischen Bundesliga. Aber der Schwede hatte immer wieder Verletzungsprobleme und so holte man den Sturmtank Haas aus der Südoststeiermark in die Landeshauptstadt.

Zu seiner Überraschung wurde er tatsächlich schon in der 1.Runde der Saison eingesetzt - das damals große Wacker Innsbruck war zu Gast. Nur drei Runden später, Stendal wurde noch vor der Halbzeit für ihn ausgewechselt, traf er zum 1:0 gegen den Wiener Sportclub nach einem Assist von Jurtin.

"Liebenau Toni - ein Mythos entsteht!"

Im September 1977 zerlegte er dann zuerst die Austria, zwei Wochen später den GAK und die Presse gab ihm schon den Namen "Liebenau Toni"! Eines seiner besten Spiele war wohl das Derby im Sommer 1979, in Unterzahl nach einer guten Viertelstunde - Jurtin war nach einem Disput mit der GAK Verteidigung vom Platz geflogen, bezwangen die Schwoazn die Rotjacken mit zehn Mann und einem 3:1. Zur insgesamt großartigen Leistung der Mannschaft steuerte Haas ein Tor bei.

Erwähnt sei, dass Haas selbstverständlich auch auswärts traf und auch an den damaligen Europacupauftritten der Grazer massgeblich teilnahm. Im Jahr 1981 gehörte er der legendären Vizemeisterschaft - Mannschaft an, konnte jedoch nicht mehr so viele Akzente setzen. Mit Stendal, Richard Niederbacher, Bozo Bakota und Jurtin war die Konkurrenz im Angriff schlichtweg übermächtig.

Der weitere Weg und der USV Ragnitz

Er spielte dann noch in Leoben und in Kapfenberg. Später wurde er Trainer und gab sein großes Wissen weiter. Besonders beim USV Ragnitz hinterließ er seine Spuren. Ausdrücklich zu erwähnen ist die Meisterschaft 2003/04 in der Unterliga Mitte. Haas ist bis heute eine gern gesehene, bescheidene Persönlichkeit auf allen Sportplätzen unserer Heimat.

Bericht Florian Kober, Foto USV Ragnitz