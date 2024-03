Wegen Auffassungsunterschieden: Hengsberg trennt sich vom Trainer

Details Sonntag, 03. März 2024 12:46

Die Unterliga West gehört mit Sicherheit zu einer der stärksten und auch kostenintensivsten Ligen in der Steiermark. Einer der Vereine, der seit zwei Jahren den Platz an der Sonne beansprucht ist der USV Hengsberg. Obwohl sich der Tabellenzweite in der Winterpause mit richtigen Hochkarätern verstärkt hat, läuft es nicht nach Wunsch. Völlig überraschend hat der Verein nun die Vertragsauflösung mit Trainer Gerald Tödtling bekanntgebeben. Ob der Zeitpunkt der richtige war, wird sich noch zeigen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Gerald Tödtling und der USV Hengsberg gehen ab sofort getrennte Wege

Gerald Tödtling übernahm den USV Hengsberg als Vorletzter in der Wintersaison 2022. Nach dem souveränen Herbstmeistertitel im vergangenen Jahr hat sich die Mannschaft im Frühjahr noch die Butter vom Brot nehmen lassen und den Aufstieg vergeigt. Mit viel Euphorie und als Titelaspirant ist der Klub in die diesjährige Saison gestartet. Im Herbst mussten die Hengsberger zwar nur eine Niederlage einstecken, der Rückstand auf den Tabellenführer 1. FC Leibnitz beträgt dennoch sechs Zähler. Zu oft wurden wichtige big Points liegen gelassen - der Verletzungsteufel hat Hengsberg starkt dezimiert.

Im Winter wollte es Hengsberg noch einmal wissen, hat sich mit Matija Rozman (SV Flavia Solva) und Michael Wallner (SV Raiffeisen Wildon) richtig gut verstärkt. Aufgrund der Karrierepause von Einser-Goalie Robin Stiegler wurde auch ein neuer Torhüter geholt - auch er ist unter die Kategorie "Hochkaräter" einzuordnen. Luka Janzekovic (Marktwert 150.000 Euro) wechselt von NK Drava Ptuj in die Hengistregion.

Vom Meistergedanken hat man sich in Hengsberg noch nicht verabschiedet, wenn er auch in weiter Ferne gelangt ist. Verabschiedet hat man dafür den Trainer. Völlig überraschend - für Liga-Insider als Sensation einzustufen - hat sich Hengsberg vom Coach getrennt. Einige Spieler waren darüber aber gar nicht so unglücklich - man darf gespannt sein, ob diese Spieler in der nächsten Saison auch noch das Hengsberg-Dress tragen oder zum nächsten Verein weiterziehen werden - so wie auch in der Vergangenheit.

. Zwei Wochen vor Meisterschaftsstart einen neuen Trainer zu installieren - das beweist entweder viel Mut und/oder mangelndes Managementgeschick. Der neue Chef an der Seitenlinie wird in den nächsten Tagen präsentiert - und auch er wird mit Sicherheit kein Unbekannter sein. Wir werden natürlich auch darüber exklusiv berichten.

Statements:

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg.

"Danke an Gerald Tödtling für die letzten zwei Jahre. Er hat unser Team super mit aufgebaut und den Verein weiterentwickelt. Leider ist jetzt zur Trennung gekommen, ich wünsche ihm für seine weitere Zukunft alles Gute."

Franz Klement, Obmann Hengsberg:

"Es ist überhaupt nichts vorgefallen. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Gerald ist menschlich voll in Ordnung und ein sehr guter Trainer."

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Ich hatte eine tolle und erfolgreiche Zeit in Hengsberg. Der Abgang war zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt geplant. Aber wenn es grobe unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Zusammenarbeit gibt, ist es der richtige Zeitpunkt."

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos