Flavia kickt Trainer-Legende raus: Vom Jubel zum Jobverlust - Achterbahnfahrt von Coach Kleindienst

Es war einmal ein Fußballtrainer, der dachte, er hätte sich auf eine lange Reise mit seinem Herzensverein eingelassen. Doch wie das Schicksal es wollte, fühlte sich seine Reise eher wie eine Fahrt auf einer Achterbahn an – voller Höhen und Tiefen, mit überraschenden Wendungen und unerwarteten Loopings. Nach den Querelen in der vergangenen Woche (Bericht) stellte sich der SV Flavia Solva noch hinter Coach Udo Kleindienst und verlängerte seinen Vertrag. Gestern wurde er entlassen. Eine Geschichte, die zeigt, dass im Fußball alles möglich ist.

Eine Woche nach Vertragsverlängerung kam die Entlassung

In einem beispiellosen Akt der Großzügigkeit wurde am vergangenen Montag die Vertragsverlängerung von Coach Udo Kleindienst mit Jubel und Begeisterung gefeiert. Man wollte damit ein Zeichen setzen, sich hinter den Coach stellen und den Kritikern die kalte Schulter zeigen. Der Coach sei eine Legende bei Flavia und man hätte mit ihm noch viel vor. Es schien, als ob die Causa nun endlich abgeschlossen wäre und man sich nun auf das sportliche konzentrieren könne – bis gestern.

In einem dramatischen Sinneswandel, der sämtliche Fußballinteressierten in Erstaunen versetzte, wurde der gleiche Trainer gestern entlassen. Diejenigen, die versuchten, die Logik hinter dieser rasanten Entscheidung zu verstehen, fühlten sich wie Detektive in einem undurchsichtigen Kriminalfall. Wurde der Trainer von einem Zirkel verschmähter Spieler sabotiert? Oder hatte der Vorstand plötzlich einen Anflug von Amnesie und vergaß die Vertragsverlängerung nur wenige Tage zuvor? Die Spekulationen waren so vielfältig wie die Taktiken auf dem Spielfeld.

Wir versuchen nun Licht ins Dunkel zu bringen und haben die Verantwortlichen am Telefon erreicht:

Stimmen:

Guido Jaklitsch, Obmann Flavia:

"Wir stehen nach wie vor gemeinsam mit unserem Präsidenten Bgm. Peter Stradner dazu, dass wir uns von niemanden erpressen lassen umd der Aufstand der Spieler zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und auch nicht in dieser Form akzeptabel war. Wir haben uns jedoch in weiterer Folge intensiv mit der Frage beschäftigt wie ist das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft und wie sieht die sportliche Zukunft der Kampfmannschaft unter Trainer Udo Kleindienst nicht nur in den kommenden 12 Runden der Frühjahrsmeisterschaft, sondern vor allem in der kommenden Saison aus.

Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass es unüberbrückbare Differenzen und eine nicht zu schliessende Kluft zwischen Trainer und Mannschaft gibt. Deshalb haben wir mit Udo Kleindienst beiderseitig einvernehmlich und freundschaftlich das Vertragsverhältnis vorzeitig beendet. Es tut uns persönlich um Udo sehr Leid und wir wünschen ihm alles erdenklich Gute. Sein Co Trainer Darius Hosseini wird die KM interimistisch übernehmen bis wir einen neuen Trainer gefunden haben."

Udo Kleindienst, Ex-Trainer Flavia:

"Flavia ist und wird immer mein Herzensverein bleiben. Sonst möcht ich dazu keinen Kommentar abgeben."

Ein Fan, der anonym bleiben möchte:

"Ich dachte, das sei eine Reality-Show, nicht Fußball! Ich fühle mich betrogen, als hätte mir jemand gesagt, dass der Himmel blau ist und dann bin ich aufgewacht und habe einen grünen Himmel gesehen."

Fazit: Im Fußball ist nichts sicher

Die Moral von der Geschichte? Im Fußball ist nichts sicher. Selbst eine Vertragsverlängerung kann so schnell verfliegen wie ein Luftballon in einem Hurrikan. Aber zumindest bietet diese Geschichte eine unschlagbare Dramaturgie für den nächsten Fußballfilm. Bis dahin halten wir unsere Emotionen im Zaum und warten darauf, was die Fußballwelt als nächstes für uns bereithält – eine weitere Achterbahnfahrt oder vielleicht sogar eine Fahrt auf dem Karussell der Ironie? Eines ist aber sicher, Flavia ist mit dieser Entscheidung wieder in aller Munde. Vielleicht treibt es auch die Fans wieder in Scharen ins Stadion!

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

