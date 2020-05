StayAtHome-Wordrap (53): Stefan Schneebacher (Groß St. Florian/ULW)

Details Dienstag, 26. Mai 2020 16:51

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Unterliga West auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits dreiundfünfzigste Teil kommt vom TUS Groß St. Florian. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Stefan Schneebacher mit einem Wordrap:

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Laufen und Radfahren

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Andreas Kleindienst

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Im Nachhinein betrachtet, ja! Aber für unseren Verein richtig schade, da wir eine sehr gute Herbstsaison hatten!

Homeoffice: Bei meinen Beruf unvorstellbar.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln, Gegrilltes

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Um den Zusammenhalt im Team zu stärken.

Diese Serie läuft bei mir öfters: Blindspot

Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Für jeden Fußballfan bitter, aber die richtige Entscheidung!

Geisterspiele: Für jeden Fußballer eine Katastrophe, aber um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können notwendig!

Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Dass viele Dinge auch ohne Stress gut funktionieren.

Lieblings-App: Spotify

Challenges auf Instagram: Find ich unnötig!

Vorbild: Sergio Ramos

Lieblingsfilm: Hangover

Mein bester Gegenspieler war: In unserer Liga gibt es einige gute Spieler.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das 1:1-Remis am 12. Spieltag bei Flavia Solva.

Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Ende August, wenn auch wieder Großveranstaltungen möglich sind.

Ligaportal: Eine sehr informative App, die das Leben jedes Fußballers einfacher macht.

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten