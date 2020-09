Tabellenführung hält: Groß St. Florian siegt auch gegen Lannach

Details Samstag, 26. September 2020 22:02

Die Sportanlage in Groß St. Florian war der Schauplatz des Weststeirer-Derby in der Unterliga West. Der TuS Groß St. Florian empfing den SV Internorm Lannach. Nach vier Auswärtsspielen in Serie war dies das erste Heimspiel für Groß St. Florian in der laufenden Saison. Die Heimmannschaft wollte natürlich die drei Punkte in Groß St. Florian lassen. Die stark dezimierten Lannacher, einige Stammspieler fielen verletzungsbedingt aus, hatten es sich zum Ziel gesetzt, den Tabellenführer zu ärgern und gegebenfalls Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die 150 Besucher sahen ein rassiges Spiel, mit insgesamt fünf Toren und zwei Platzverweisen, dass mit einem 3:2 Heimsieg endete.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Lannachs Trainer Hannes Höller musste selber für 90 Minuten ran

Thomas Nebel brauchte drei Versuche, ehe er das erste Tor erzielen konnte

Mit dem letzten Aufgebot war der SV Internorm Lannach nach Groß St. Florian gereist. Sechs Spieler konnten verletzungsbedingt nicht am Spielbericht aufscheinen, sogar der Trainer Hannes Höller musste in die Presche springen. Auf der Gegenseite konnte Trainer Udo Kleindienst aus den Vollen schöpfen und sein Team auf den Sieg einschwören. Bereits nach einer Minute wurde es das erstemal heiß vor dem Lannacher Tor, Thomas Nebel fand aber in Mario Konrad seinen Meister. Das Spiel lief jetzt hin und her und in der 16. Spielminute versuchte es Lannachs Sascha Schwab aus kurzer Distanz, er scheiterte aber an Avdyl Hagjija. Sieben Minuten später startete Thomas Nebel durch und tauchte urplötzlich alleine vor dem Lannacher Schlussmann auf, er traf aus kurzer Distanz aber nur den Torhüter. In der 25. Minute war es dann soweit: Im dritten Anlauf traf Thomas Nebel aus 12 Metern genau ins lange Eck und es stand 1:0. Lannach steckte aber nicht auf, sondern drängte jetzt auf den Ausgleich. Ein gefährlicher Freistoß von Darijo Biscan aus 18 Metern, konnte aber vom Heimgoalie in den Korner gerettet werden. In Minute 41 erntete Lannachs Manuel Reinbacher eine Rote Karte für eine Tätlichkeit und durfte vorzeitig in die Dusche. Mit dem Halbzeitstand von 1:0 holte Schiedsrichter Markus Pöllaubauer die beiden Mannschaften in die Kabine.

Trotz zweier Ausschlüsse gab Lannach das Spiel nie auf

Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel immer hektischer, Lannach schwächte sich durch Undiszipliniertheiten immer mehr selbst und so kam es in der 49. Minute zu einem weitern Ausschluss für die Gäste. Rok Duspara sah für eine Unsportlichkeit die Ampelkarte und musste das Feld verlassen. Ab sofort durften die Gäste nur mehr mit neun Mann weiterspielen, für jedes andere Team ein Nachteil, doch in Lannach ticken die Uhren scheinbar anders.Die Gastgeber taten sich jetzt sichtlich schwerer auf dem kleinen Platz gegen die aggressive und ambitionierte Mannschaft des SV Lannach. In Minute 54 durften dann trotzdem die Heimischen jubeln, nach einem Eckball setzte Christian Tschermanek das Spielgerät in die Maschen und erhöhte auf 2:0. Unmittelbar danach versenkte Aleksander Kramberger einen Freistoß aus 17 Metern genau ins lange Eck (58.) Jetzt hatte Lannach noch einmal Blut geleckt, sie schalteten in den Vorwärtsgang und drängten auf den Ausgleich. Die Gastgeber ließen agierten allerdings viel abgebrühter und gingen wieder in Führung. In der 63. Minute ließ abermals Christian Tschermanek sein Teams und die euphorischen Fans jubeln. Er setzte das Runde ins Eckige und erhöhte auf 3:1 für Groß St. Florian. Das Spiel blieb trotzdem weiter spannend, denn in der 73. drückte Aleksander Kramberger den Ball zum 3:2 über die Linie. In MInute 88 strapazierte Thomas Nebel noch einmal die Nerven der Besucher, er schoß aber am leeren Tor vorbei. Nach dreiminütiger Nachspielzeit beendete der Unparteiische das Spiel und ließ die Heimischen frohlocken, sie siegten mit 3:2 und bleiben somit Tabellenführer. Lannach rutscht aufgrund dieser Niederlage zwei Plätze runter und rangiert nur noch auf der 7. Stelle. In der nächsten Runde reist Groß St. Florian nach St. Veit, Lannach muss gegen Dobl bestehen.

TUS GROSS ST. FLORIAN - SV INTERNORM LANNACH 3:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25. Nebel), 2:0 (54. Tschermanek), 2:1 (58. Kramberger), 3:1 (63. Tschermanek), 3:2 (73. Kramberger)

Sportplatz Groß St. Florian; 200 Besucher; Markus Pöllabauer

Aufstellung:

TUS Groß St. Florian: Hagjija; Schneebacher, Nebel, Braunsar, Lleshi, Stanzer, Dominik Haring, Kleindienst, Tschermanek, Patrick Haring, Edegger

SV Internorm Lannach: Konrad; Reinbacher, Weber, Biscan, Grinschgl, Duspara, Wolf, Kramberger, Hold, Schwab, Höller

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Groß St. Florian:

"Das war heute ein Arbeitssieg. Die Umstellung nach vier Auswärtsspielen das erste Heimspiel zu bestreiten ist uns nicht leicht gefallen. Nach den Ausschlüssen sind wir schwächer geworden. Der Sieg war aber trotzdem wohlverdient. Für die Zukunft müssen wir vermehrt an der Defensive arbeiten, wir bekommen leider zu viele Gegentore."

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"WIr sind heute mit dem letzten Aufgebot angetreten. Trotzdem war das heute in puncto Einsatz, Bereitschaft und Wille ein überragender Auftritt. Groß St. Florian war eigentlich nur durch Standards gefährlich. Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit zwei Ausschlüssen so ein Spiel beim Titelfavoriten abgeliefert haben."

Bester Spieler:



Andreas Kleindienst (Groß St. Florian)

by René Dretnik

Foto: SV Lannach/privat